Бесплатный Wi-fi и цифровое ТВ: разговор в Минэкономики Абхазии

Сария Кварацхелия, Sputnik

На расширенном заседании в Министерстве экономики Абхазии собрались представители Госуправления связи и массовых коммуникаций, Службы госнадзора в области связи, а также сотовых операторов и интернет-провайдеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ардзинба о подчинении девяти ведомств Минэкономики: шаги по оптимизации

Заместитель Госуправления связи и массовых коммуникаций Дмитрий Осия рассказал о главных планах на будущее. Среди основных инициатив он выделил установку оптических магистральных кабелей во всех городах и районах Абхазии, чтобы все жители республики могли подключиться к высококачественному интернету.

Дискуссию среди участников совещания вызвала установка беспроводного бесплатного Wi-fi в общественных местах.

"Устанавливать бесплатный Wi-fi в первую очередь нужно на вокзалах и в парках. Абхазия славится своим гостеприимством. Но наши туристы даже на вокзалах не могут подключиться к Wi-fi и написать, что приехали и попросить встретить их", – сказал замглавы Госуправления.

Для проведения бесплатного Wi-fi, как отметил представитель интернет-провайдера "Система" Дмитрий Халбад, обслуживание точки и предоставление трафика компания берет на себя.

"Но мне было бы приятно, если бы мне финансово помогли хотя бы в закупке оборудования. А дальнейшее обслуживание и предоставление трафика на этой точке компания берет на себя. Учитывая то, что нам сегодня финансово не помогают в приобретении оборудования, то работа у нас идет в замедленном темпе. Если необходимо будет поставить на автовокзале, на границе Wi-fi, то завтра вместе с видеокамерами мы подключим и интернет. Цена вопроса – 10 тысяч рублей", – сказал он.

Министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба попросил представителей сотовых операторов и интернет-провайдеров предоставить списки точек установки беспроводного доступа в сеть.

Сотовые вышки

Дмитрий Осия напомнил о необходимоси наличия мобильной связи во всех районах Абхазии. Сегодня проблемы существуют в высокогорных селах. В пример он привел Псху.

"Сотовики" пояснили, что поставить вышки мобильной связи – не проблема. Но сами жители сел не хотят этого.

"Кроме Псху, есть еще территории, где связь некачественная, и желательно еще строить станции, чтобы закрыть эти дыры. Мы сталкиваемся с предрассудками и непониманием, что такое мобильная связь. Кто-то считает, что пчелы от этого не летают, у кого-то с медом происходят проблемы. Люди против установки вышек. Это в основном такие села, как Дурипш, Отхара. Мы не смогли договориться с местным населением и построить там базовые станции, хотя разрешение от правительства у нас было. Поэтому мы не можем обеспечить качественный сигнал и соответствующий уровень сервиса", – рассказал о проблеме гендиректор "А-мобаил" Борис Барциц.

Начальник Службы госнадзора Абхазии за деятельностью в области связи Беслан Халваш на это возразил, что, по его мнению, нет необходимости каждому оператору ставить свою вышку мобильной связи.

"Сотовые операторы должны договориться о совместном пользовании станциями. А не так, чтобы вся страна была обставлена вышками, – сказал он. – Нужно также разработать санитарные нормы, чтобы успокоить местных жителей, чтобы они знали, вредно это или нет. Санитарные нормы снимут какую-то часть проблем".

От аналогового ТВ к цифре

На совещании в Министерстве экономики отметили важность перехода от аналогового телевидения к цифровому.

"Развитие массовых коммуникаций – это в первую очередь переход на цифровое вещание. Это неизбежная тенденция, которая развита по всему миру. Многие страны уже с аналогового телевидения перешли на цифровое. Нам сперва нужно сделать так, чтобы и цифровое и аналоговое работали параллельно, но с последующим переходом на цифру. Если мы уйдем от аналогового телевидения, у нас высвободятся частоты, которые можно было бы использовать для увеличения количества радиостанций, и сделать более приемлемые условия для развития радио", – считает Дмитрий Осия.