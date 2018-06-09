9 июня 1993 года: на Гумисте продолжаются перестрелки

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Абхазии 9 июня на Гумисте продолжаются перестрелки.

"В 19 часов грузинские войска открыли огонь из гаубичной артиллерии по позициям Вооруженных Сил Республики Абхазия на центральном участке фронта. На Восточном фронте шли перестрелки из различных систем оружия. Грузинские войска нанесли массированные артиллерийские удары по центральному участку фронта и ряду населенных пунктов. В 14 час. 10 мин. по селам Кутол, Лабра, в 19 и 20 часов по селам Кацихабла, Баслаху, Лабра. По оперативным данным противник перебрасывает новые воинские контингенты в Абхазию морским и воздушными путями", – сообщает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Министерство обороны.

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