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9 июня 1993 года: на Гумисте продолжаются перестрелки

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (300)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Абхазии 9 июня на Гумисте продолжаются перестрелки.

"В 19 часов грузинские войска открыли огонь из гаубичной артиллерии по позициям Вооруженных Сил Республики Абхазия на центральном участке фронта. На Восточном фронте шли перестрелки из различных систем оружия. Грузинские войска нанесли массированные артиллерийские удары по центральному участку фронта и ряду населенных пунктов. В 14 час. 10 мин. по селам Кутол, Лабра, в 19 и 20 часов по селам Кацихабла, Баслаху, Лабра. По оперативным данным противник перебрасывает новые воинские контингенты в Абхазию морским и воздушными путями", – сообщает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Министерство обороны.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (300)



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