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"Стоянка человека", "Иааирума" и кино: культурные события в Абхазии на неделю

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 11 по 17 июня.

IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека"

На предстоящей неделе самым ярким культурным событием станет открытие IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека". Открытие состоится 13 июня в Государственном Русском драматическом театре.

Работа над анимационным фильмом Мальчик и война
© Фото : Мадина Аргун
Не выходя из комнаты: Мадина Аргун сняла фильм по рассказу Искандера

13 и 14 июня в 19:00 в РУСДРАМе состоится премьера спектакля "Широколобый" по одноименной главе из романа "Сандро из Чегема" Фазиля Искандера.

Спектакль будет представлен в рамках IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" при поддержке Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

"Широколобый" — это новелла-притча о свободолюбии, мужестве, нравственности и достоинстве как высших традиционных ценностях абхазского общества. Могучий, свободолюбивый и добрый буйвол по кличке Широколобый стал воплощением высоких качеств и свойств, которые во многом утеряны в людях. Фазиль Искандер и выбрал на роль главного героя буйвола, так как не нашел среди людей "образ такой силы этического напряжения, но лишенного агрессии".

14 июня в 11:00 в рамках IV Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" Сухумский Дом юношества проводит конкурс детского рисунка "Грушевый компот".

14 июня в 15:00 в СДЮ также пройдет круглый стол: "Литературные экскурсии в Абхазии: настоящее и будущее". В рамках круглого стола будет продемонстрирован фильм, снятый по следам прошлогоднего литературного маршрута "Чик в Мухусе".

15 июня в 18:00 в малом зале Абхазского драмтеатра состоится презентация короткометражного анимационного фильма "Мальчик и война".

Эльвира Арсалия
© Sputnik / Томас Тхайцук
"Грушевый компот": что готовит "Стоянка человека" на этот раз

Произведение Фазиля Искандера "Мальчик и война", — это мир взрослых глазами ребенка. Название рассказа несколько необычное, потому что дети и война – понятия несовместимые.

Организаторы фестиваля: Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия совместно с Международным фондом культуры Фазиля Искандера.

Для маленьких зрителей 16 июня в 19 часов в РУСДРАМе покажут спектакль "Братец Кролик и Братец Лис" режиссера Анастаса Кичика. Яркий, динамичный и добрый детский спектакль приобрел поклонников не только среди детей, но и полюбился многим взрослым.

Абхазская госфилармония

14 июня в 18:00 — ежегодный отчетный концерт детской хореографической студии "Иааирума".

Детская хореографическая студия "Иааирума" была создана в 1995 году. В коллективе танцуют дети от 8 до 12 лет. Всего в студии занимаются около ста человек. Репетиции проходят в спортзале сухумской Горской школы №10.

Абхазский Молодежный театр

14 июня в 19:00 состоится спектакль "Инапха Кягуа". Режиссер-постановщик — кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ("Честь и слава") II степени, Народный артист Абхазии, актер и режиссер Шалва Гицба.
Инапха Кягуа — благородный абхаз, ревнитель прав простого народа, обижаемых дворянами крестьян. Исполнитель заглавной роли в спектакле "Инапха Кягуа" актер Аслан Анкуаб.

Пицунда

14 июня в 16:00 пройдет концерт Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" в курортном зале города Пицунда.

ЦВЗ

13 июня в 13:00 откроется юбилейная персональная выставка художницы Валентины Хурхумал в честь ее 80-летия. На выставке будут представлены работы в жанре — керамика, графика, декоративно-прикладное искусство. Валентина Хурхумал — лауреат ежегодной премии Министерства культуры Абхазии "Лучшая работа года", член Союза художников России и Абхазии.

Выставка продлится до 30 июня.

СКЛАД

На культурной площадке СКЛАД 12 июня в 19:00 показ фильма "Двойная жизнь Вероники".  13 июня в 18:00 открытие выставки Эрика Микая "Мир и счастье детям всей Земли".

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.




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