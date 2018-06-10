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Президент Грузии Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе в Сухуми во время военных действий

10 июня 1993 года: Грузия перебрасывает войска в Абхазию по воздуху и морю

© Sputnik . РИА Новости
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (301)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Министерства Обороны Республики Абхазия:

"10 июня с 4 час. 20 мин. и до утра продолжался артобстрел позиций наших войск и населенных пунктов Эшера и Гуандра.

В 2 час. 40 мин. 10 июня обстрелу вновь подверглись села Лабра и Кутол. По оперативным данным противник перебрасывает новые воинские контингенты в Абхазию морским и воздушными путями".

Газета "Республика Абхазия", 10 июня 1993 года.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (301)



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