Режиссер "Широколобого": постановка была давней мечтой

СУХУМ, 10 июн – Sputnik. Постановка спектакля "Широколобый" по произведению Фазиля Искандера была давней мечтой, сказал в интервью на радио Sputnik режиссер-постановщик Искандэр Сакаев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль-эмоция: в РУСДРАМе готовятся к премьере пьесы "Широколобый"

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" пройдет в Сухуме с 13 по 15 июня. Открытие состоится премьерой спектакля "Широколобый", по мотивам произведения Фазиля Искандера "Сандро из Чегема".

"Это была давняя мечта, в 1993 году я прочел рассказ Фазиля Искандера, причем он был напечатан не в рамках романа "Сандро из Чегема", а как отдельный рассказ, в череде других произведений, там была как раз "Стоянка человека", "Кролики и удавы", впервые тогда вообще соприкоснулся в таком развернутом виде, с тех пор Фазиль Искандер запал в душу", — добавил он.

Впервые с писателем Сакаев встретился еще в конце 80-х годов, после того, как в журнале "Юность" был напечатан рассказ Искандера "Кролики и удавы".

"Произведение оставило неизгладимый след, поражало то, что так можно просто и всеобъемлюще писать", — подчеркнул Сакаев.

"Широколобый" произвел на Искандэра Сакаева большое впечатление. "При том, что это были 90-е годы, время не располагающее к философским раздумьям и вообще широте мышления. Тем более в тот момент я учился в Москве во ВГИКе, то есть студенческая жизнь, как-то все было очень суетно, скоропалительно, нервно и тут появляется какая-то высшая справедливость, высший смысл, вот тогда это очень запало, это произведение все время сидело в голове", — рассказал режиссер.

Давняя мечта начала сбываться после того, как гендиректор Государственного русского театра драмы Ираклий Хинтба предложил режиссеру поставить "Широколобого".

"Получилось так, что все совпало, тут и у театра новая интересная жизнь, что ни спектакль, то событие, что ни постановка, открывается какая-то новая жизнь, тут и моя давняя мечта и возможность приехать в Абхазию, поскольку это место для меня знаковое. Первые мои осознанные впечатления детства связаны именно с Абхазией, с Новым Афоном", — отметил он.

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14 июня в рамках фестиваля "Стоянка человека" в Сухумском доме Юношества пройдет конкурс рисунка "Грушевый компот". В тот же день в 15:00 – презентация литературного маршрута по "Искандеровской Гагре". Завершится фестиваль 15 июня показом короткометражного анимационного фильма "Мальчик и война".

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.