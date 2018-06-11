Будет жарко: погода в Абхазии на неделю

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, в течение недели в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода.
С середины недели из-за активного выноса тепла с юга будет удушливо жаркая погода, дневная температура воздуха повысится до 35°С.
Атмосферное давление ниже нормы.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +17°С, днем температура прогреется до +33°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение на море умеренное, силой в два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.