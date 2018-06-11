Будет жарко: погода в Абхазии на неделю

В течение недели территория Абхазии будет находиться в зоне пониженного атмосферного давления, погода будет относительно устойчивой, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, в течение недели в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода.

С середины недели из-за активного выноса тепла с юга будет удушливо жаркая погода, дневная температура воздуха повысится до 35°С.

Атмосферное давление ниже нормы.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +17°С, днем температура прогреется до +33°С.

Температура морской воды +23°С.

Волнение на море умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.