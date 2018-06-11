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Грузино-абхазский конфликт 1993-1994 года. Разрушенные дома в центре города Сухуме

11 июня 1993 года: в Сухуме закончилась гуманитарная помощь

© Sputnik . Владимир Вяткин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (302)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме, 11 июня 1993 года:

"Собралась с утра в Ачадару к роднику за водой, пока тихо. Потом может начаться обстрел, а Ачадара – это прифронтовая полоса. Село будто вымерло, обезлюдело, дома стоят целые, но как неживые. Набрала в сумку и палок эвкалиптовых для печки. Запасаюсь на зиму. Возможно, мы опять уйдем под зиму с этой войной. Переживем ли вторую зиму? Что думают политики? Стало голодно. Хлеба нет, так как нет муки, а мужики из Ачадары тащат на тачках муку откуда-то: им все есть. Кончилась в городе гуманитарная помощь. Все продал и сожрал черный рынок. Лишь крохи вроде 2 килограммов муки и еще чего-то мизерного попали по назначению – к нуждающимся. Сейчас 12 часов дня, и вот появились уже автоматные очереди. Занялась сбором и сушкой лекарственных трав: подорожника, мать-и-мачехи, листьев ежевики, мяты и других. Если уйдем в зиму, чаи из лекарственных трав могут поддержать слабеющие от голодной жизни силы организма. Хворост я складываю под лестницей в подъезде. Активизировались мыши. Я их травлю, они дохнут, но появляются снова".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (302)



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