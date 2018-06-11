11 июня 1993 года: в Сухуме закончилась гуманитарная помощь

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме, 11 июня 1993 года:

"Собралась с утра в Ачадару к роднику за водой, пока тихо. Потом может начаться обстрел, а Ачадара – это прифронтовая полоса. Село будто вымерло, обезлюдело, дома стоят целые, но как неживые. Набрала в сумку и палок эвкалиптовых для печки. Запасаюсь на зиму. Возможно, мы опять уйдем под зиму с этой войной. Переживем ли вторую зиму? Что думают политики? Стало голодно. Хлеба нет, так как нет муки, а мужики из Ачадары тащат на тачках муку откуда-то: им все есть. Кончилась в городе гуманитарная помощь. Все продал и сожрал черный рынок. Лишь крохи вроде 2 килограммов муки и еще чего-то мизерного попали по назначению – к нуждающимся. Сейчас 12 часов дня, и вот появились уже автоматные очереди. Занялась сбором и сушкой лекарственных трав: подорожника, мать-и-мачехи, листьев ежевики, мяты и других. Если уйдем в зиму, чаи из лекарственных трав могут поддержать слабеющие от голодной жизни силы организма. Хворост я складываю под лестницей в подъезде. Активизировались мыши. Я их травлю, они дохнут, но появляются снова".

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