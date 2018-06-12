Порты Абхазии могут пропускать до одного миллиона тонн грузов в год

Первый грузовой корабль с тремя тысячами тонн щебня отправился из Сухумского порта в Крым в понедельник 11 июня.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Морские порты Абхазии способны принять до одного миллиона тонн грузов в год, заявил министр экономики Абхазии на пресс-конференции на АГТРК во вторник 12 июня, комментируя исполнение соглашения о поставках инертного материала в Крым.

"На сегодняшний день порты Абхазии способны принимать судна вместимостью до пяти тысяч тонн. В совокупности годовой объем может составить до одного миллиона тонн. Судно в Абхазии грузится в течение полутора суток, а в порту пребывания разгрузка занимает порядка двух суток", — отметил Ардзинба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Абхазия отправит первый морской груз в Крым

Инертные материалы, которые будут поставляться в Керченский порт Крыма, пока добываются только в Очамчырском районе, сказал Ардзинба и подчеркнул, что все необходимые при этом экологические нормы соблюдены.

Налоговые поступления в бюджет Абхазии за поставки 200 тысяч тонн инертного материала в Крым составят около 20 миллионов рублей до конца 2018 года.

"В эту сумму входят платежи за недра, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц и доходы Госкомпании "Абхазское пароходство" за оказание услуг", — пояснил министр.

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Ардзинба добавил, что для исполнения своих задач "Абхазское пароходство" провело изменения в инфраструктуре, среди которых ремонт Очамчырского порта, приобрело необходимое оборудование для погрузки.

Поставки инертных материалов из Абхазии в Российскую Федерацию осуществляются на основе соглашения, подписанного на VIII Абхазо-российском деловом форуме в Сухуме.

VIII Абхазо-российский деловой форум состоялся в Сухуме 27 октября. Организаторами выступили Министерство экономики Республики Абхазия и Министерство экономического развития Российской Федерации.