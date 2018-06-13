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Концерт вокалистов студии Некст прошел в Сухуме

Первый детский мюзикл: "Волшебный глобус" покажут в РУСДРАМе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В мюзикле "Волшебный глобус", который покажут на сцене РУСДРАМа, задействованы 35 детей от пяти до 15 лет.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Детский мюзикл "Волшебный глобус" покажут на сцене РУСДРАМа 19 июня, сказала в интервью на радио Sputnik директор детской музыкальной студии "Некст" Фая Мархолия.

"Мы очень всех ждем на премьеру, очень переживаем, надеемся, что все пройдет успешно, потому что это первый детский мюзикл. Мы взвалили на себя такую ответственность, детки пока еще не актеры, это наш первый опыт, и надеемся, что все пройдет хорошо", — добавила она.

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Мюзикл поставлен на основе сказок, на которых растут дети, рассказала Мархолия.

"Это диснеевские сказки, "Союзмультфильм". Первоначально планировалось назвать его "Сказка сказок", но в процессе написания сценария, сюжет повернулся так, что целесообразнее стало поменять название на "Волшебный глобус", — подчеркнула директор детской музыкальной студии "Некст".

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Изначально планировалось провести концерт, сообщила она.

"Захотелось что-то новенькое, я до конца не знаю, правильная ли идея ко мне в голову пришла, но очень хотелось сделать мюзикл", — сказала Мархолия.

По ее словам, идея поставить детский мюзикл родилась в течение часа.

"Вечером села писать сценарий, у меня дядя Юрий Мархолия — режиссер, он всю жизнь живет в Москве. Мне было очень страшно отправлять ему этот сценарий. Он сказал, что все хорошо, но меняем вот это, это и так далее, в общем, меняем все. Я все поменяла, слава богу, второй вариант он одобрил полностью, но внес некоторые свои корректировки", — отметила она.

Участники детского мюзикла активно готовятся к предстоящей премьере, рассказала Мархолия.

"Детки активно готовятся, у них каждый день репетиции, конечно же, они очень сильно устали, но я их дожимаю до конца, объясняю какую ответственность мы на себя взвалили, и пути назад уже нет", — подчеркнула  директор детской музыкальной студии "Некст".

Пресс-конференция об отчетном концерте музыкальной студии Фаи Мархолия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В мюзикле "Волшебный глобус" задействовано 35 детей от пяти до 15 лет.

"Усиленные репетиции начались три недели тому назад, а по номерам ставим уже три месяца. Постановка мюзикла дает бесценный опыт, во-первых, это мой первый опыт в театре, и для меня это очень интересно и завораживает", — сказала она.

В мюзикле принимают участие победительница музыкального проекта "Ты супер!" Валерия Адлейба, а также София Мяукина из проекта "Голос", отметила Фая Мархолия.

"Они поют, танцуют и играют, с пением и танцем они уже были знакомы, но играют впервые, тем более в театре, это для них первый опыт. Они, правда, очень переживают, и я переживаю, но надеюсь, что все будет хорошо", — подчеркнула Мархолия.

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Информационный партнер премьеры детского мюзикла "Волшебный глобус" –  агентство Sputnik.




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