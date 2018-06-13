22:10 13 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 24°C
Прямой эфир
  • USD63.12
  • EUR74.14
Поиск
Мед

Завод по очистке и фасовке меда запустят в Абхазии

© Fotolia / Solstizia
В Абхазии
Получить короткую ссылку
11610

Кындыгский завод по очистке и фасовке меда практически готов к запуску, предприятие набирает рабочих.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Завод по очистке и фасовке меда будет запущен в течение месяца в селе Кындыг, сообщил Sputnik руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш.

Пчеловодство в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Завод по очистке и фасовке меда откроется в селе Кындыг

"Мы находимся на стадии завершения. К нам приезжал итальянец, который показал принцип работы. Мы уже практически готовы. Сейчас подрядчик доделывает то, что рабочие не доделали. У нас была комиссия, которая сделала какие-то поправки. Сейчас занимаются исправлением небольших ошибок. Думаю, эти работы завершим в ближайшие дни. Мы готовимся к открытию. Мы планируем запустить завод до конца этого месяца. Премьер-министр Геннадий Гагулия вплотную взял под личный контроль запуск этого производства. Думаю, доведем до конца", – сказал он.

Завод набирает рабочих. Уже нашли лаборанта и технолога. Как признался Тугуш, в республике сложно найти специалистов, которые хорошо разбираются в технике.

"К счастью, я нашел такого человека. Он приехал из России. Он обосновался недалеко от Кындыга. Сильно разбирается в этих делах. Уже нашли технолога и лаборантку. С ними я предварительно договорился", – добавил Тугуш.

Рабочими завода, по словам руководителя РУП "Абхазмед", в основном будут жители села Кындыг.

В 2015 году Министерство сельского хозяйства Абхазии подписало договор с местной компанией "Рубин" по строительству здания завода по очистке и фасовке меда. Предприятие строится по линии финансирования Минсельхоза. Строительство объекта обошлось в 19 миллионов 970 тысяч рублей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

  • Учебные тренировки ракетных и артиллерийских соединений
    Боги войны

    Ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели тренировки с боевой стрельбой.

  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета
    Насыщенная программа

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook рассказал, с кем планирует встретиться во время визита в Москву.

  • Заседание Сейма Латвии
    Слово за Сеймом

    После 1 января 2019 года латвийские студенты могут потерять право учиться на русском языке – соответствующие поправки должен утвердить Сейм.

  • Добровольческие силы Литвы отметили 26 годовщину создания подразделения
    Мы с проверкой

    Группа российских и белорусских инспекторов приехала с инспекцией в подразделения Вооруженных сил Литвы.

  • Девушка в бикини и в каске
    "Желтый" в кубе

    Молдавские метеорологи вынесли сразу три "желтых кода" гидрологической и метеоопасности.

  • Митинг на улице Московская
    Без воды и в пыли

    Жители Цхинвала жалуются на облака пыли, которые поднимаются от проезжающих грузовиков, на отсутствие воды и бессистемный выброс городского мусора.

  • Учебные тренировки ракетных и артиллерийских соединений
    Боги войны

    Ракетные и артиллерийские соединения Вооруженных сил Азербайджана провели тренировки с боевой стрельбой.

  • Заседание Высшего Евразийского экономического совета
    Насыщенная программа

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook рассказал, с кем планирует встретиться во время визита в Москву.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Колумбийская певица Шакира выступает на вручении 12-ой премии Latin Grammy в Лас-Вегасе
Красотки, в которых влюблены футболисты ЧМ-2018
Спектакль о человеческих чувствах: как прошел премьерный показ Широколобого
Спектакль о человеческих чувствах: как прошел предпремьерный показ "Широколобого"
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia