Завод по очистке и фасовке меда запустят в Абхазии

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Завод по очистке и фасовке меда будет запущен в течение месяца в селе Кындыг, сообщил Sputnik руководитель РУП "Абхазмед" Даур Тугуш.

© Sputnik Томас Тхайцук Завод по очистке и фасовке меда откроется в селе Кындыг

"Мы находимся на стадии завершения. К нам приезжал итальянец, который показал принцип работы. Мы уже практически готовы. Сейчас подрядчик доделывает то, что рабочие не доделали. У нас была комиссия, которая сделала какие-то поправки. Сейчас занимаются исправлением небольших ошибок. Думаю, эти работы завершим в ближайшие дни. Мы готовимся к открытию. Мы планируем запустить завод до конца этого месяца. Премьер-министр Геннадий Гагулия вплотную взял под личный контроль запуск этого производства. Думаю, доведем до конца", – сказал он.

Завод набирает рабочих. Уже нашли лаборанта и технолога. Как признался Тугуш, в республике сложно найти специалистов, которые хорошо разбираются в технике.

"К счастью, я нашел такого человека. Он приехал из России. Он обосновался недалеко от Кындыга. Сильно разбирается в этих делах. Уже нашли технолога и лаборантку. С ними я предварительно договорился", – добавил Тугуш.

Рабочими завода, по словам руководителя РУП "Абхазмед", в основном будут жители села Кындыг.

В 2015 году Министерство сельского хозяйства Абхазии подписало договор с местной компанией "Рубин" по строительству здания завода по очистке и фасовке меда. Предприятие строится по линии финансирования Минсельхоза. Строительство объекта обошлось в 19 миллионов 970 тысяч рублей.