Абхазия фестивальная: четыре года "Стоянки человека"

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"Абхазский...Русский театр": "Стоянку человека" открыли в Сухуме IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" проходит в Сухуме с 13 по 15 июня. 29

Абхазия ввела безвиз для иностранных граждан на время ЧМ-2018 Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. 160