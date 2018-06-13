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13 июня 1993 года: в Сухуме прекратились обстрелы

© Фото : Жора Цвижба
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (304)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, который она вела в оккупированном Сухуме.

"С утра пошла в магазин за полиэтиленовой пленкой для своих окон, в которых вышибло стекла взрывной волной. Купила три метра за 90 рублей, по 30 рублей за метр. Натянуть ее мне одной тоже непросто. А помочь некому. Позавтракала лишь в два часа дня и ушла к роднику за водой в Ачадару", – пишет в дневнике пенсионерка.

По ее словам, в Сухуме наступила тишина, обстрелы прекратились.

"По договоренности из-за доставки морем гуманитарной помощи, – объясняет Тарнава. – У родника была большая очередь за водой. Пока ждала, собрала хворост. За рекой Гумиста хорошо просматривалась та, абхазская, сторона. Может, они в бинокль и нас видят. Сидела я на ящике и с тоской смотрела на ту сторону: так хочется отсюда туда. Потом там появился густой дым в одном месте. Будто что-то загорелось. Образовалась дымовая завеса, может, это сделано специально. А гвардейцы здешние все шли и шли к реке, к своей позиции на дежурство".

Пенсионерка сетует, что страшится голода, хлеба совсем нет, питаться нечем.

"Уснуть никак не могу. Это давление. Думы обуревают. Хоть бы скорей уж рассвело. Хлеба нет совсем, – сетует она. – Голод маячит. Овощи на рынке продают по баснословным ценам. Никакой пенсии и зарплаты не хватит. Очень страшит голод. Русские (мало кто все же) уезжают не из-за обстрелов города, а по причине маячащего впереди голода. Картофель – 1000 рублей за килограмм, капуста, горох, огурцы – по 500 рублей за килограмм, мука кукурузная – 250 рублей за килограмм. Невероятно! И все молчат. Власти звука не подают по этому поводу. Придет скоро гуманитарная помощь, но и ее нам будут продавать на черном рынке по спекулятивным ценам. Уже второй час ночи, не сплю".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (304)



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