00:29 15 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD62.25
  • EUR73.56
Поиск
ОВНА

14 июня 1993 года: грузинская артиллерия обстреляла села восточной Абхазии

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (305)
33 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из газеты "Республика Абхазия" оперативная сводка Минобороны Абхазии:

"14 июня на Гумистинском фронте было сравнительно тихо. Однако к вечеру, в 21:40 противник открыл артиллерийский огонь по позициям наших войск и по населенному пункту Шицкуара. Вооруженные силы Республики Абхазия огонь не открывали. 14 июня на Восточном фронте было относительное затишье. Но к вечеру, с 21 часа активизировалась грузинская артиллерия, открывшая огонь по населенным пунктам Пакуаш, Баслаху, Кацихабла из гаубиц и минометов. С 23 часов минометы, танки и БМП противника вели интенсивный огонь по населенным пунктам Баслаху, Кацихабла, Меркула, Джгерда. Вооруженные силы Республики Абхазия на огонь не отвечали".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (305)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Детский турнир по шахматам
    Осетинский гамбит

    III Мемориал поэта, ученого, журналиста и мастера спорта по шахматам и шашкам Валерия Гобозова прошел в Цхинвале.

  • Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников
    Первые впечатления

    Новый российский посол в Азербайджане рассказал о своих впечатлениях от Баку, отметив, что набережная города поражает воображение.

  • Главный редактор телеканала RT и Sputnik Маргарита Симоньян
    За дружбу!

    Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выпила вина с премьером Армении Николом Пашиняном и задала ему важный вопрос.

  • Назарбаев: Си Цзиньпин назвал меня старшим братом
    По-братски

    Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин назвал главу Казахстана Нурсултана Назарбаева старшим братом.

  • Мужчина нянчит своего ребенка. Архивное фото
    Папа может

    В Кыргызстане более 90% мужчин готовы взять отпуск по уходу за детьми – что по этому поводу говорится в законодательстве?

  • Косуля, архивное фото
    Осторожно, косули!

    Стадо косуль в Лепельском районе Беларуси спровоцировало ДТП с автомобилем BMW, в котором пострадали две женщины.

  • Кошелек
    Пенсия после смерти

    Латвийцам дали возможность выбирать, кто и как будет наследовать накопленный ими пенсионный капитал.

  • Пистолет (короткоствольное оружие)
    Где твой черный пистолет?

    Оружейный фонд Литвы больше не будет единственной организацией, имеющей лицензию на продажу пистолетов, теперь ими смогут торговать частные предприятия.

  • Полиция США
    Длинная рука закона

    Через 17 лет после объявления в международный розыск за вооруженные ограбления гражданин Молдовы был задержан в США и выдан властям своей родины.

  • Баннер чемпионата мира по футболу 2018, архивное фото
    "Заоблачный" подарок

    Авиакомпания "Сомон Эйр" совместно с Федераций футбола Таджикистана подарила болельщикам республики два билета на матч Россия-Египет.

  • Новый терминал для прилетающих пассажиров международных авиалиний в аэропорту Ташкент им. И. Каримова
    Ворота в небо

    Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" 15 июня открывает в аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова новый терминал.

  • Призывники у призывного пункта в центре Таллинна
    Клева не будет!

    Эстонцев, уклоняющихся от срочной службы в армии, ограничат в праве водить машину, охотиться и ловить рыбу.

  • Детский турнир по шахматам
    Осетинский гамбит

    III Мемориал поэта, ученого, журналиста и мастера спорта по шахматам и шашкам Валерия Гобозова прошел в Цхинвале.

  • Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников
    Первые впечатления

    Новый российский посол в Азербайджане рассказал о своих впечатлениях от Баку, отметив, что набережная города поражает воображение.

  • Главный редактор телеканала RT и Sputnik Маргарита Симоньян
    За дружбу!

    Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выпила вина с премьером Армении Николом Пашиняном и задала ему важный вопрос.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве
Выступление президента России на церемония открытия ЧМ по футболу
Владимир Путин на церемонии открытия ЧМ-2018 в России
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia