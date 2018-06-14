14 июня 1993 года: грузинская артиллерия обстреляла села восточной Абхазии

Из газеты "Республика Абхазия" оперативная сводка Минобороны Абхазии:

"14 июня на Гумистинском фронте было сравнительно тихо. Однако к вечеру, в 21:40 противник открыл артиллерийский огонь по позициям наших войск и по населенному пункту Шицкуара. Вооруженные силы Республики Абхазия огонь не открывали. 14 июня на Восточном фронте было относительное затишье. Но к вечеру, с 21 часа активизировалась грузинская артиллерия, открывшая огонь по населенным пунктам Пакуаш, Баслаху, Кацихабла из гаубиц и минометов. С 23 часов минометы, танки и БМП противника вели интенсивный огонь по населенным пунктам Баслаху, Кацихабла, Меркула, Джгерда. Вооруженные силы Республики Абхазия на огонь не отвечали".

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