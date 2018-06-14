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Выставка Эрика Микаа Мир и счастье детям всей Земли

Художник-благотворитель: выставка картин Эрика Микаа открылась в Сухуме

© Фото : Амра Амичба
В Абхазии
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На культурной площадке СКЛАД 13 июня открылась первая персональная выставка участника легендарной команды КВН "Нарты из Абхазии", продюсера, менеджера, блюзмена, и теперь уже, как оказалось, художника Эрика Микаа.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik, Амра Амичба. Все вырученные средства от продажи картин со своей персональной выставки "Мир и счастье детям всей Земли" Эрик Микаа перечисляет в культурно-благотворительный фонд "Ашана" на лечение тяжелобольных детей.

"Эрик Микаа – большой друг фонда. Когда рассказал о своей идее, мы, безусловно, были рады, — сказала исполнительный директор "Ашаны" Мактина Джинджолия. – Желаю посетителям выставки получить удовольствие как от созерцания искусства, так и от возможности совершить благотворительность".

Впервые на всеобщее обозрение публики художник выставил около 20 картин, над которыми работал в течение последних пяти месяцев. Пишет он маслом на холсте.

Выставка Эрика Микаа Мир и счастье детям всей Земли
© Фото : Амра Амичба
Выставка Эрика Микаа "Мир и счастье детям всей Земли"

"Я не пытаюсь снискать славы, проводя эту выставку. Я открыт для конструктивной критики. Есть дети, которым не повезло, и они родились нездоровыми. Своим долгом считаю помочь таким детям. Мне пока не посчастливилось стать родителем", — с сожалением сказал художник на открытии экспозиции.

Для участника легендарной команды КВН "Нарты из Абхазии", продюсера, менеджера, сценариста, блюзмена Эрика Микаа занятие живописью не новое увлечение. По словам проректора Абхазского госуниверститета Медеи Чегия, Эрик Микаа после окончания школы поступил на художественное отделение вуза.

"Очень приятно удивлена. Эрик разносторонний молодой человек. Он еще и замечательный сценарист. Будучи студентом, прославился как участник команды КВН "Нарты из Абхазии", многие номера поставлены по его сценарию, — отметила проректор Абхазского госуниверститета Медея Чегия. — Позднее он выпустил музыкальный диск  мировых хитов на абхазском языке. Кроме того, что он сам пишет тексты, у него прекрасный голос. Несколько лет назад пришел в АГУ и сказал, что хочет поступить на юридический факультет. Он завершил учебу и работал некоторое время по специальности в Гулрыпше. Год назад я услышала, что он создал группу Red Rocks. И вот теперь персональная выставка. Я прошлась по экспозиции, и знаете, заметила, что многие картины пронизаны музыкой".

Эрик Микаа
© Фото : Амра Амичба
Эрик Микаа

Среди посетителей выставки были министр культуры Эльвира Арсалия, ее заместитель Батал Кобахия, друзья и знакомые Эрика Микаа, почитатели его творчества из городов Абхазии.

"Эрик Микаа – уникум. В нем все, — вдохновенно подчеркнула посетительница выставки Асида, — у него прекрасное чувство юмора, поет мужественным голосом, слагает стихи, и сегодня я узнала, что еще и пишет картины. Он состоялся во всех сферах. Желаю ему обрести еще семейного счастья. Вижу, как он любит детей".

В день открытия выставки Эрика Микаа "Мир и счастье детям всей Земли" посетители приобрели четыре картины: "Сухумчик", "Уже второй бокал", "Пурпур", "Сухум глазами варвара".

Выставка Эрика Микаа Мир и счастье детям всей Земли
© Фото : Амра Амичба
Выставка Эрика Микаа "Мир и счастье детям всей Земли"

На культурной площадке СКЛАД первая персональная выставка продлится до 16 июня, у желающих еще есть возможность приобрести картины Эрика Микаа, вырученные средства будут направлены в КБФ "Ашана" на лечение тяжелобольных детей.




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