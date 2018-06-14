Камеры, штрафы и новшества: чем "живет" ГАИ Абхазии

На пресс-конференции в "АРСМИРА" в четверг 14 июня начальник ГАИ МВД Абхазии рассказал о том, какие новшества планируется внедрить в ближайшее время в работе инспекции, о первостепенных задачах, результатах работы и статистике.

Бадри Есиава, Sputnik

Нужны современные технологии

Восемь тысяч нарушений было выявлено за первые пять месяцев 2018 года с помощью камер автоматической фиксации нарушений ПДД на республиканской трассе, проинформировал начальник ГАИ МВД страны Батал Агрба.

"В тех местах, где установлены эти камеры, у нас снизилось количество ДТП. Мы хотим успеть в летний курортный период увеличить группировку камер на республиканской трассе, которые будут фиксировать все нарушения ПДД", — пояснил Агрба.

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Из восьми тысяч выявленных нарушений обработано около половины, и примерно две с половиной тысяч нарушителей уже оплатили штрафы. Эти средства идут в государственный бюджет Абхазии.

Задача по контролю организации безопасного движения на главной автотрассе страны не будет возложена исключительно на роботов, и поэтому этим также будет заниматься спецрота УГАИ МВД Абхазии.

Главная цель, подчеркнул Батал Агрба, заключается в снижении скорости движущихся автомобилей по трассе и устранении элементов коррупции.

Начальник ГАИ уверен, что современные технологии и повышение уровня автоматизации, фиксирующие нарушения на начальном этапе, исключат возможность неотвратимости наказания водителей, нарушивших ПДД и коррупцию в ГАИ.

"Решением проблемы в этом направлении может стать увеличение уровня автоматизации фиксации нарушений на начальном этапе на дороге Псоу —Ингур. При этом станет возможным высвободить определенное количество личного состава ГАИ для контроля дорог в городах и районах. Этот опыт убедил нас в том, что автофиксация полностью исключает человеческий фактор и коррупционную составляющую", — отметил он.

Люди, которых в обществе называют "неприкасаемыми", так как им в силу своего служебного положения удается избежать наказания за нарушения, тоже влияют на общую ситуацию на дорогах. В число тех, кого нельзя подвергнуть административному наказанию в виде штрафа, входят военнослужащие и приравненные к ним граждане Абхазии.

При этом, отметил Агрба, большое количество чиновников попадает в "поле зрения" камер, и они вынуждены оплачивать штрафы, так как с роботом договориться нельзя.

Не становятся исключением в этом смысле многие из тех, кто обладает высоким положением в обществе или же заслугами перед страной. Нередко этими "привилегиями" злоупотребляют их родственники тоже. Все эти граждане, уверен начальник ГАИ, показывают негативный пример всем остальным водителям.

Всего по республиканской трассе установлено 20 таких камер, но в течение лета 2018 года планируется их доукомплектовать на десять единиц.

Статистика

По статистике нарушений ПДД, за послевоенные годы в результате ДТП в Абхазии погибло 1437 человек и пострадало 5537, что, по мнению Агрба, говорит о плохом обеспечении безопасности на дорогах республики.

Основная причина такого количества происшествий связана с крайне низкой дисциплинированностью водителей в соблюдении ПДД.

"Не секрет, что на наших дорогах практически нет водителей, которые не нарушают ПДД, а большая их часть делают это почти в непрерывном режиме. Уровень обучения в автошколах не выдерживает никакой критики. За пять месяцев 2018 года из 1020 экзаменуемых сдали экзамены лишь 356 человек", — сказал Агрба.

ГАИ Абхазии испытывает кадровый голод, а уровень знаний сотрудников инспекции напрямую влияют на качество работы этой структуры. Несмотря на то, что за последние годы уровень материально-технического обеспечения улучшился, Госавтоинспекция все еще испытывает нехватку технических средств фиксаций правонарушений, транспорта, топлива и обмундирования.

Единственным возможным механизмом стимулирования труда сотрудников инспекции Агрба считает повышение заработной платы, которая на сегодняшний день низкая.

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С ноября 2017 года ГАИ Абхазии перешло на усиленный режим работы, в котором задействован весь личный состав. Несение службы на местах, выполнение планов "Безопасный город" и "Безопасная трасса" четыре раза в неделю, утвержденные МВД республики, увеличило количество выявленных нарушений.

"С января по май 2018 года выявлено 16 588 нарушений, из которых управление транспорта в состоянии опьянения составило 1 050 случаев. Превышение скоростного режима движения – 11 790. За аналогичный период прошлого годы было выявлено 13 642 нарушения, в том числе 486 — в состоянии опьянения", — поделился статистикой Агрба.

Даже такие успехи в работе не отражают настоящую картину положения на дорогах Абхазии, подчеркнул Агрба и добавил, что количество выявленных нарушений не превышает 5-10% от общего числа нарушений, влияющих на смертельные исходы в ДТП.

Нагрудные регистраторы и тонировка

У журналистов Абхазии, особенно у тех, кто водит автомобиль, накопилось немало вопросов к начальнику ГАИ республики, и один из них был связан с допустимой нормой светопропускаемости тонированных боковых стекол автомобиля. Агрба рассказал, что она не должна быть ниже 75%, а тонирование лобового стекла категорически запрещено.

Участников пресс-конференции также интересовала тема скоростного режима по трассе Абхазии, которая трактуется по-разному. Агрба развеял все сомнения и сообщил, что максимальная допустимая скорость по стране 110 километров в час, от 60 до 90 километров в час по республиканской трассе в зависимости от сложности участка дороги. В населенных пунктах скорость не должна превышать 50 километров в час.

Не везде хватает дорожных знаков, и многие из них уже устарели, признался Батал Агрба и добавил, что для решения этой проблемы уже заказаны около 300 знаков, которые будут установлены от Сухума и до Псоу.

В рамках подготовки к курортному сезону МВД Абхазии закупило около десяти алкотестеров на сумму более 700 тысяч рублей, но нужно еще больше в несколько раз, отметил Агрба.

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Весной 2018 года министр внутренних дел республики Гарри Аршба заявил о том, что планируется приобрести нагрудные видеорегистраторы, которые будут использовать в работе сотрудники ГАИ. Агрба проинформировал, что несколько единиц этой техники, каждая из которых стоит около 20 тысяч рублей, уже привезли в Абхазию и сейчас решают техническую сторону вопроса.

"Оснастить всю Госавтоинспекцию такими нагрудными видеорегистраторами, наверное, не удастся, но мы планируем поэтапно их внедрять в работу. В общей сложности и в ближайшее время закупим около 40 таких камер", — рассказал Агрба.

Право на ведение видеосъемок, в том числе инспекторов ГАИ при исполнении, имеют и автомобилисты Абхазии, но с одним примечанием – если правоохранительными органами не проводится какая-либо спецоперация.

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Большие надежды в работе Агрба возлагает на спецроту УГАИ МВД Абхазии, личный состав которой, по его словам, формируется на конкурсной основе с учетом физических и психологических показателей, уровню образования и дисциплинированности.