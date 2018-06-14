"Робинзон Крузо": какой след оставил Станислав Говорухин в Абхазии

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Станислав Говорухин бывал в Абхазии, снимал здесь фильм "Робинзон Крузо", сказал Народный артист Абхазии, кинорежиссер Вячеслав Аблотия.

"По-моему, в 1984 году я был на фестивале в Тбилиси, когда еще там работал. Туда приезжал мой мастер Георгий Данелия, и он меня познакомил с Говорухиным. Они долго разговаривали. Тогда как раз вышел фильм "Место встречи изменить нельзя". Конечно, мы потеряли большого режиссера. По его фильмам можно было судить об истории России и СССР", — добавил Аблотия.

Он входил в десятку лучших режиссеров Советского Союза, подчеркнул Вячеслав Аблотия.

© Sputnik . Антон Денисов Умер Станислав Говорухин

"Характерно, что ни в одном фильме нет ни одного драматургического прокола. Всегда все выстроено, понятно и очень увлекательно. Его фильмы и воспитывали, и они правдивы", — сказал он.

По мнению Вячеслава Аблотия, фильмы Станислава Говорухина актуальны для любого поколения.

"Его фильмы воспитывают, они правдивые, там нет драматургической фальши, его картины любого жанра были просто событием", — подчеркнул Аблотия.

В съемках фильма "Робинзон Крузо" в 1972 году принимал участие абхазский актер Сергей Габния.

"Съемочная группа приехала в Абхазию снимать фильм "Робинзон Крузо", съемки проходили в Мюссере, Сухумском дендропарке, в селе Кындыг и так далее. Они искали человека, который сыграл бы роль пирата, сыграть эту роль предложили мне. Меня привели к Говорухину, там мы и познакомились", — поделился воспоминаниями Габния.

Продолжая свой рассказ, он подчеркнул, что режиссер Станислав Говорухин предложил ему исполнить несколько трюков на съемочной площадке.

"По сценарию, в первом трюке я должен был прыгнуть с корабля в море, это было легко. Но другая сцена была сложной, согласно сценарию, я должен был наткнуться на дикобраза в тот момент, когда я кувыркался по земле. Двое каскадеров из Тбилиси отказались от этой сцены, а я согласился, так как хотел себя проверить. Вы знаете, что у дикобраза острые и ядовитые иглы, после первого дубля из меня вытащили 14 игл, потом 12. От ядовитых игл я опух, мне было плохо, но все обошлось", — отметил Габния.

После съемок "Робинзона Крузо" Сергея Габния стали приглашать в "Мосфильм" для исполнения трюков в различных фильмах.

Станислав Говорухин — Народный артист Российской Федерации, сценарист, режиссер картин "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и многих других. Принимал активное участие в политической жизни, являясь членом партии "Единая Россия". В 2000 году был кандидатом в президенты страны.