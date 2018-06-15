15 июня 1993 года: войска Грузии пытаются сорвать поставку гумпомощи

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Минобороны Абхазии, опубликованная в газете "Республика Абхазия":

"15 июня на Гумисте было сравнительно тихо. Изредка противник вел оружейно-пулеметную и снайперскую стрельбу. Вооруженные силы Республики Абхазия огонь не открывали.

На восточном направлении грузинские войска усилили артобстрел позиций наших войск и ряда населенных пунктов. Села Баслаху, Пакуаш, Лабра, Мыку, Кацихабла были обстреляны из различных артиллерийских систем.

Ранены три бойца Вооруженных сил Республики Абхазия. Провокационный характер стрельбы грузинских войск очевиден и направлен на срыв поставки гуманитарной помощи в осажденный город Ткуарчал".

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