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16 июня 1993 года: беженцев из Абхазии вывозят в Россию

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (307)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из сборника Виталия Шария "Абхазская трагедия":

"Положительным результатом июньской поездки делегации России по маршруту Тбилиси—Гудаута—Сухум следует назвать достижение договоренности о возобновлении доставки гуманитарной помощи в Абхазию — в Сухум и Ткуарчал, вывоз беженцев из этих городов.

Трехдневная акция после проработки ее деталей началась 16 июня. На этот раз гуманитарный груз был доставлен по морю на двух больших десантных кораблях на территорию Абхазии, контролируемую войсками Грузии, а из Сухума в Ткуарчал через Очамчиру и село Бедиа — автоколонной. На этих же судах были вывезены беженцы — из Сухума в Сочи, ткуарчалские — в Пицунду".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (307)



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