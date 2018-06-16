16 июня 1993 года: беженцев из Абхазии вывозят в Россию

Из сборника Виталия Шария "Абхазская трагедия":

"Положительным результатом июньской поездки делегации России по маршруту Тбилиси—Гудаута—Сухум следует назвать достижение договоренности о возобновлении доставки гуманитарной помощи в Абхазию — в Сухум и Ткуарчал, вывоз беженцев из этих городов.

Трехдневная акция после проработки ее деталей началась 16 июня. На этот раз гуманитарный груз был доставлен по морю на двух больших десантных кораблях на территорию Абхазии, контролируемую войсками Грузии, а из Сухума в Ткуарчал через Очамчиру и село Бедиа — автоколонной. На этих же судах были вывезены беженцы — из Сухума в Сочи, ткуарчалские — в Пицунду".

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