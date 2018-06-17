Свои среди чужих: как в Абхазии павлины стали "приемышами" курицы

Этот бизнес помог ей поставить на ноги детей и постепенно обустроить домашний очаг, но отношение к пернатым у нее всегда было трепетным и чутким.
Бадри Есиава, Sputnik
Главные "в курятнике"
Сегодня в крылатом "отряде" Далилы Абласкир десятки цесарок, кур, уток и даже павлины. Эти "воображалы" пользуются особым положением в птичьей иерархии. По рассказу хозяйки, они считают себя главными персонами среди остальных домашних птиц и поведение у них такое же.
Демонстрируют свою значимость распусканьем веером ярких хвостов. Зачастую, все это приводит к "ссорам" между птицами.
"Около года назад мне подарили павлиньи яйца. Я их положила под курицу и через 24 дня они вылупились. Я всегда мечтала завести павлинов, ведь они такие красивые и грациозные. Обожаю их", — не скрывает своего восхищения Абласкир.
Около недели назад, по тому же принципу, вылупились еще два птенца павлина, которые пока живут в картонной коробке. Иногда Далила вынимает их оттуда и играет с ними. То посадит на плечо, то на руку, а малыши смиренно выполняют прихоти своей "мамочки".
Такая удача случается далеко не часто, добавила она. Из 10-15 яиц может вылупиться всего пару птенцов. В первые три месяца жизни павлины очень капризные и их приходится кормить из рук. Если удалось преодолеть этот рубеж, то дальше ухаживать за ними становится легче.
© Sputnik / Томас ТхайцукПавлины Далилы Абласкир
Питаются эти редкие для Абхазии птицы тем же, чем курицы, утки или индюки. Чаще всего это зерна кукурузы, семечки, но не редко Далила их балует "деликатесами" в виде размельченной крапивы с кислым молоком и вареным яйцом.
"Шааи, шааи, шааи – (идите сюда-ред.)", — подозвала на абхазском языке своих питомцев Далила.
Подбежал всего один красавец, второй забрался на крышу старого сарая и спускаться отказался.
"Он на меня обиделся за то, что я его поругала. Плохо себя вел", — с улыбкой сказала Далила.
Решили поймать не обидчивого павлина, чтобы сфотографировать его на руках Далилы, но сделать это удалось с большим трудом и не без посторонней помощи. Как только птица почувствовала объятия хозяйки, она успокоилась.
© Sputnik / Томас ТхайцукПавлины Далилы Абласкир
Поглаживая "пестрого", Абласкир поведала корреспондентам Sputnik, в чем именно проявляются их особые взаимоотношения. По ее рассказу, павлинами она окружена большую часть дня – на улице и в доме.
"Они постоянно ходят за мной, словно, я их мама. Даже когда я готовлю на кухне, сидят рядом и наблюдают. Если я иду к соседям, тоже следуют за мной, а когда они видят женщин в яркой одежде, раскрывают свои хвосты. Не терпят шум, и реагирует на это громкими криками", — поделилась чертами характера птиц Абласкир.
Продавать павлинов Далила не планирует, но если их станет больше, то будет решать, кому можно их доверить.
Цесарки и козел Кац
В саду отдельно от павлинов Далила Абласкир держит цесарок, которых у нее около тридцати. Такая изоляция была вынужденной мерой, так как эти два вида пернатых не могут найти общий "язык" и вечно дерутся.
"Цесарок легче и выгоднее держать, чем даже куриц. Единственное, они плохо переносят холод и заболевают. Яйца, которые они несут, пользуются большим спросом, особенно на Пасху, а мясо – это самое вкусное мясо птицы, которое я когда-либо пробовала", — рассказала хозяйка.
© Sputnik / Томас ТхайцукЦесарки Далилы Абласкир
Она отметила, что цесарки не уступают павлинам в суровости нравов и долго убеждаться в этом нам не пришлось. Увидев чужаков, они подняли "тревогу" и даже зерна кукурузы, которые они в этот момент поглощали, не мешали им сохранять уровень звуковых волн на максимуме.
Скромнее и спокойнее всех оказался козел Кац со скрученными рогами, который живет на одной территории с цесарками. По первому зову Далилы, он подошел к ней и полакомился угощением прямо из миски.
На прощание Абласкир призналась, что не представляет своей жизни без птиц, окружающих ее с утра и до вечера. С ними, подчеркнула она, жизнь становится легче и приятнее.