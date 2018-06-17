Свои среди чужих: как в Абхазии павлины стали "приемышами" курицы

Далила Абласкир из Сухума начала заниматься разведением птиц в послевоенные годы, что было едва ли не единственным способом заработка.

Этот бизнес помог ей поставить на ноги детей и постепенно обустроить домашний очаг, но отношение к пернатым у нее всегда было трепетным и чутким.

Бадри Есиава, Sputnik

Главные "в курятнике"

Сегодня в крылатом "отряде" Далилы Абласкир десятки цесарок, кур, уток и даже павлины. Эти "воображалы" пользуются особым положением в птичьей иерархии. По рассказу хозяйки, они считают себя главными персонами среди остальных домашних птиц и поведение у них такое же.

© Sputnik / Томас Тхайцук Павлины Далилы Багателия

Демонстрируют свою значимость распусканьем веером ярких хвостов. Зачастую, все это приводит к "ссорам" между птицами.

"Около года назад мне подарили павлиньи яйца. Я их положила под курицу и через 24 дня они вылупились. Я всегда мечтала завести павлинов, ведь они такие красивые и грациозные. Обожаю их", — не скрывает своего восхищения Абласкир.

Около недели назад, по тому же принципу, вылупились еще два птенца павлина, которые пока живут в картонной коробке. Иногда Далила вынимает их оттуда и играет с ними. То посадит на плечо, то на руку, а малыши смиренно выполняют прихоти своей "мамочки".

Такая удача случается далеко не часто, добавила она. Из 10-15 яиц может вылупиться всего пару птенцов. В первые три месяца жизни павлины очень капризные и их приходится кормить из рук. Если удалось преодолеть этот рубеж, то дальше ухаживать за ними становится легче.

© Sputnik / Томас Тхайцук Павлины Далилы Абласкир

Питаются эти редкие для Абхазии птицы тем же, чем курицы, утки или индюки. Чаще всего это зерна кукурузы, семечки, но не редко Далила их балует "деликатесами" в виде размельченной крапивы с кислым молоком и вареным яйцом.

"Шааи, шааи, шааи – (идите сюда-ред.)", — подозвала на абхазском языке своих питомцев Далила.

Подбежал всего один красавец, второй забрался на крышу старого сарая и спускаться отказался.

"Он на меня обиделся за то, что я его поругала. Плохо себя вел", — с улыбкой сказала Далила.

Решили поймать не обидчивого павлина, чтобы сфотографировать его на руках Далилы, но сделать это удалось с большим трудом и не без посторонней помощи. Как только птица почувствовала объятия хозяйки, она успокоилась.

© Sputnik / Томас Тхайцук Павлины Далилы Абласкир

Поглаживая "пестрого", Абласкир поведала корреспондентам Sputnik, в чем именно проявляются их особые взаимоотношения. По ее рассказу, павлинами она окружена большую часть дня – на улице и в доме.

"Они постоянно ходят за мной, словно, я их мама. Даже когда я готовлю на кухне, сидят рядом и наблюдают. Если я иду к соседям, тоже следуют за мной, а когда они видят женщин в яркой одежде, раскрывают свои хвосты. Не терпят шум, и реагирует на это громкими криками", — поделилась чертами характера птиц Абласкир.

Продавать павлинов Далила не планирует, но если их станет больше, то будет решать, кому можно их доверить.

Цесарки и козел Кац

В саду отдельно от павлинов Далила Абласкир держит цесарок, которых у нее около тридцати. Такая изоляция была вынужденной мерой, так как эти два вида пернатых не могут найти общий "язык" и вечно дерутся.

"Цесарок легче и выгоднее держать, чем даже куриц. Единственное, они плохо переносят холод и заболевают. Яйца, которые они несут, пользуются большим спросом, особенно на Пасху, а мясо – это самое вкусное мясо птицы, которое я когда-либо пробовала", — рассказала хозяйка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цесарки Далилы Абласкир

Она отметила, что цесарки не уступают павлинам в суровости нравов и долго убеждаться в этом нам не пришлось. Увидев чужаков, они подняли "тревогу" и даже зерна кукурузы, которые они в этот момент поглощали, не мешали им сохранять уровень звуковых волн на максимуме.

Скромнее и спокойнее всех оказался козел Кац со скрученными рогами, который живет на одной территории с цесарками. По первому зову Далилы, он подошел к ней и полакомился угощением прямо из миски.

На прощание Абласкир призналась, что не представляет своей жизни без птиц, окружающих ее с утра и до вечера. С ними, подчеркнула она, жизнь становится легче и приятнее.