17:37 17 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Разрушенный дом в городе Сухуме

17 июня 1993 года: по Сухуму будто Мамай прошелся

© Sputnik . Тутов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (308)
26 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, который она вела в оккупированном Сухуме.

"По местному телевидению грузины захлебываются от возмущения обстрелами Сухума: "ах, этот Ардзинба и его клика – разрушители родного города". Но он был разрушен и сожжен еще до этих обстрелов, "защитниками" города. Сожжены дотла здания АбНИИ и Госархива Абхазии, сожжена красавица гостиница "Рица", кинотеатр "Апсны", сожжен и разрушен ж.д. вокзал… И многое еще другое, менее известное. Почему тогда никто не возмущался в прессе и по телевидению местному? А ведь будто Мамай прошелся по Сухуму, будто мстили кому-то за что-то, уничтожая Сухум. А теперь, ах, как нехорошо, как мерзко обстрелами разрушать город! Бедный многострадальный ни в чем не повинный Сухум и большая часть его невиновных граждан. По дороге к роднику в Ачадаре, где был указатель с названием "Сухуми" сбита табличка на абхазском языке "Акуа". Висит лишь на грузинском и на русском языке. "Работа" дежуривших там же у вырытого блиндажа гвардейцев. Месть, месть и месть… А она до хорошего не доводит", – пишет в своем дневнике Тарнава.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (308)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Случаи бытового насилия, архивное фото
    Казахская пленница

    Двадцатиоднолетний житель казахстанского села Шетпе украл односельчанку, которой всего пятнадцать лет, чтобы жениться на ней.

  • Варенное мясо в казане. Архивное фото
    Правила тоя

    Что должен знать каждый кыргыз, чтобы не попасть впросак на тое? Sputnik Кыргызстан дает советы, как правильно готовить праздничные мясные блюда.

  • Детское питание
    В усиленном режиме

    Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции семи белорусских предприятий.

  • Воздушный десант США участвует в военных учениях в Литве, архивное фото
    США – не гарант

    Европа не может полагаться только на США в вопросах обеспечения безопасности, заявил латвийский президент Раймондс Вейонис.

  • Вадим Воловой
    Некачественная элита

    Ситуация с кумовством в муниципалитетах Литвы отражает проблему недостаточного качества управленческой элиты республики, считает политолог.

  • МЧС
    Горячая пора

    В Кишиневе в первые же часы работы палаток Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД за помощью из-за жары обратились более 1300 человек.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Красавицы-болельщицы ЧМ-2018
Съедобная золотая бутса на 100-килограммовом торте для Мохаммеда Салаха
"Золотая" бутса для Салаха: как капитан сборной Египта отмечал день рождения в Грозном
Сервировка стола
Сервировка стола: наглядная инструкция

Соцсети

Sputnikabkhazia