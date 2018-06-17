17 июня 1993 года: по Сухуму будто Мамай прошелся

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, который она вела в оккупированном Сухуме.

"По местному телевидению грузины захлебываются от возмущения обстрелами Сухума: "ах, этот Ардзинба и его клика – разрушители родного города". Но он был разрушен и сожжен еще до этих обстрелов, "защитниками" города. Сожжены дотла здания АбНИИ и Госархива Абхазии, сожжена красавица гостиница "Рица", кинотеатр "Апсны", сожжен и разрушен ж.д. вокзал… И многое еще другое, менее известное. Почему тогда никто не возмущался в прессе и по телевидению местному? А ведь будто Мамай прошелся по Сухуму, будто мстили кому-то за что-то, уничтожая Сухум. А теперь, ах, как нехорошо, как мерзко обстрелами разрушать город! Бедный многострадальный ни в чем не повинный Сухум и большая часть его невиновных граждан. По дороге к роднику в Ачадаре, где был указатель с названием "Сухуми" сбита табличка на абхазском языке "Акуа". Висит лишь на грузинском и на русском языке. "Работа" дежуривших там же у вырытого блиндажа гвардейцев. Месть, месть и месть… А она до хорошего не доводит", – пишет в своем дневнике Тарнава.

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