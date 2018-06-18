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Президент России Борис Ельцин

18 июня 1993 года: жители Абхазии обратились к президенту Ельцину

© Sputnik . Дмитрий Донской
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (309)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из книги "Те суровые дни. Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 в документах".

18 июня 1993 года после многотысячного схода в селе Лыхны абхазский народ обратился к президенту России Борису Ельцину.

"Война, начатая руководством Грузии вводом войск на территорию Республики Абхазия 14 августа 1992 года, приобретает все больший размах. Свыше десяти месяцев народ Абхазии подвергается актам физического геноцида. На оккупированной грузинской стороной территории производится этническая чистка, цель которой огрузинить Абхазию и сделать ее частью грузинского моноэтнического государства. В захваченных районах методично истребляется и вытесняется абхазское, русское, армянское, греческое и другое негрузинское население, подвергающееся преследованиям, пыткам, издевательствам. За время этой циничной, истребительной войны убит каждый сотый абхаз, тысячи людей ранены, более 200 тысяч граждан республики стали беженцами и находятся главным образом в пределах Российской Федерации", – говорится в письме.

Жители Абхазии отметили, что грузинские гвардейцы преднамеренно разрушают памятники истории и культуры абхазского народа, сжигают архивы, институты, библиотеки, театры, также подвергаются погрому и разграблению музеи, картинная галерея, университет и учреждения, носящие абхазские названия.

"Несмотря на все эти варварские акции, массовые нарушения прав человека в Абхазии, агрессивные круги Грузии так и не встретили решительного отпора со стороны мирового сообщества и руководства России. Мы вполне сознаем, что эта неравная война с Грузией, народ которой по численности в сорок раз превосходит абхазский, губительна для нас. Но нас лишили выбора. Единственный возможный выход из создавшегося положения – это безусловный вывод всех оккупационных грузинских войск из Абхазии, а не временное прекращение огня. Россия в состоянии ввести экономические и политические санкции против Грузии на срок, в течение которого эта страна ведет войну в Абхазии. Вместе с тем народ Абхазии, народы Северного Кавказа и Юга России не могут не беспокоить планы заключения договора о дружбе и сотрудничестве России с Грузией. Подписание такого договора до обеспечения гарантий безопасности народа Абхазии будет означать фактическое поощрение Грузии против Республики Абхазия и сделает Россию соучастницей этой преступной войны. Призываем Вас в это ответственное и решающее для нашего народа время возвысить свой голос в защиту прав человека, тех граждан Республики Абхазия, которым угрожают физическим истреблением", – написали абхазы.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (309)



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