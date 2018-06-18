"Я свободен": история мотоциклиста Астамура Зарандия

Мотоциклист с восемнадцатилетним стажем Астамур Зарандия во Всемирный день мотоциклистов рассказал о том, как увлекся ездой на двухколесном транспорте, почему это стало частью его жизни.

Sputnik

С 15 лет на мотоцикле

Астамур Зарандия впервые сел на мотоцикл, когда ему был 15 лет, и с того дня рев мотора сопровождает его практически каждый день.

"Что такое мотоцикл? – Это свобода. Да, езда на мотоцикле может быть опасна, но если придерживаться правил безопасности, то ничего плохого не произойдет. Если взять статистику по происшествиям, то в большинстве случаев в ДТП виноваты водители автомобилей. Они могут не увидеть мотоциклиста, либо хотят его обогнать после того, как он проехал", — рассказывает Зарандия.

Самое главное для мотоциклиста – быть осторожным на трассе, для того чтобы не попасть в аварию, делится он опытом.

"К сожалению, несчастья уже происходили, двое наших друзей погибли, одна авария случилась по вине водителя автомобиля, а другой погиб, наехав на коров, лежавших прямо на трассе", — отметил мотоциклист.

По его рассказу, мотоциклистами хотят стать очень многие, однако не у всех получается это сделать.

"Ко мне приходят люди, интересуются тем, сколько стоят мотоциклы, как можно их привезти в Абхазию, потом у кого-то семья против, у кого-то другая причина. Они говорят, что купили мотоциклы, но ездить не разрешают", — сказал Астамур Зарандия.

© Фото : предоставлено Астамуром Зарандия Астамур Зарандия

Преимущество мотоцикла

Помимо чувства свободы, которое дает езда на мотоцикле, у него еще есть другие преимущества, заметил Зарандия.

"На мотоцикле вы не узнаете, что такое пробка, сможете вовремя попасть туда, куда вам надо", — подчеркнул он.

Астамур Зарандия рассказал, что его мать заботится о том, чтобы он соблюдал правила безопасности, выезжая из дома на мотоцикле.

"Когда я выезжаю из гаража, мать спрашивает, почему я не одеваю шлем, я отвечаю, что еду недалеко и буду осторожен. Шлем, конечно, надо одевать, так как если упасть и удариться головой, могут быть последствия, причем они могут наступить не сразу, а в течение нескольких лет", — отметил мотоциклист.

Он считает, что все, кто в дороге, будь то автомобилисты или мотоциклисты, должны уважать друг друга и обеспечивать безопасное передвижение.

© Фото : предоставлено Астамуром Зарандия Астамур Зарандия

"На дороге нельзя гоняться, водители часто начинают соперничать на трассе, у нас одна дорога, и на ней мы должны беречь друг друга. Вы видите, что происходит на наших дорогах, люди поднимают скорость до 200 километров в час и выше, из-за чего происходят несчастья", — подчеркнул он.

Сам Астамур Зарандия передвигается на мотоцикле или на автомобиле, не превышая скорость 80 километров в час.

"Я жил в Москве, там, чтобы добраться от пункта А до пункта Б, может быть большое расстояние, поэтому можно опоздать, но это в Москве. В Абхазии, куда можно опоздать, куда нам спешить, время и так быстро уходит, зачем предрешать свою судьбу заранее, я езжу тихо", — говорит мотоциклист.

По своей профессиональной деятельности Астамур Зарандия — адвокат, он говорит, что на работу он ездит на автомобиле, в остальное время только на мотоцикле.

© Фото : предоставлено Астамуром Зарандия Астамур Зарандия

22 июля 1992 года сразу в нескольких странах энтузиасты пересели с автомобилей на мотоциклы и отправились на работу. Изначально акцию так и назвали — Ride to Work Day. Позже она постепенно превратилась в День мотоциклиста, который отмечается 18 июня.

В качестве основной цели акции ее организаторы называют необходимость заявить о правах мотоциклистов, не ущемляя прав других участников дорожного движения.