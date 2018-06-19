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Туристы фотографируют на озере Рица

Переаттестацию пройдут более ста экскурсоводов Абхазии

© Sputnik Владимир Бегунов
В Абхазии
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В реестре Министерства по курортам и туризму числится 148 экскурсоводов, имеющих первую категорию, а второй категорией обладают 65 человек.

СУХУМ, 19 июн — Sputnik, Бадрак Авидзба. Более ста экскурсоводов подали документы на прохождение переаттестации, из них уже 36 человек получили категории, сказал в интервью Sputnik заместитель министра по курортам и туризму Астамыр Ахба.

Руслана Гергедава во время экскурсии на озере Рица
© Фото : из личного архива Русланы Гергедава
Откровения абхазского экскурсовода

"Экскурсоводы ежегодно проходят переаттестацию. Среди них есть те, кто претендует на вторую категорию", — добавил он.

Перед аттестацией экскурсоводы должны пройти курсы и подать документы, пояснил Ахба.

"Если документы соответствуют, на основании этого аттестационная комиссия принимает решение об аттестации по заявленным маршрутам и программам. Им задают вопросы. После прохождения тестирования отдел разрешительных документом Минтуризма выдает нагрудный знак – бейдж — и свидетельство об аттестации", — подчеркнул замминистра.

На основании этого документа экскурсоводы могут трудоустраиваться в туристические экскурсионные организации.

"Затем они могут проводить экскурсионные программы, которые есть в экскурсионных организациях. Если в течение одного сезона экскурсоводы будут осуществлять свою деятельность в течение 50 дней, по истечении года начисляется один год стажа. Через три года он может претендовать на вторую категорию, то есть экскурсовод должен набрать минимум 150 рейсов", — заметил он.

Туристы в ботаническом саду
© Sputnik / Томас Тхайцук
Теория и практика абхазских экскурсоводов

Астамыр Ахба подчеркнул, что после получения второй категории экскурсовод проходит переаттестацию спустя четыре года.

На сегодня в реестре Министерства по курортам и туризму насчитывается 148 экскурсоводов, имеющих первую категорию, второй категорией обладают 65 человек.

Трехмесячные курсы экскурсоводов сейчас организованы на базе Гагрского гуманитарно-промышленного техникума, Сухумского государственного колледжа и Абхазского госуниверситета.




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