Культуру в массы: стал известен план гастролей в Абхазии

Какие фильмы на абхазском языке планируют показать в селах страны, как танцевальный ансамбль "Кавказ" умудрился победить в фотоконкурсе в Татарстане и какие успехи у оркестра народных инструментов имени Хунцариа, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Что было и что будет

Республиканский гастрольный план Министерства культуры создают с 2014 года, в рамках этого плана уже проведено более ста мероприятий, рассказала министр культуры республики Эльвира Арсалия, открывая брифинг.

Главная цель этой программы заключается в предоставлении равного доступа к культурным мероприятиям всем жителям Абхазии, подчеркнула Арсалия и добавила, что на сегодняшний день роль основного центра культурной жизни страны играет Сухум.

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На этот раз гастрольный план решили немного сместить из столицы в районы, в особенности, в села Абхазии.

"Одна из самых основных наших задач – это дать равные возможности всем гражданам страны увидеть то, чем занимаются наши творческие коллективы. Гастрольный план этого года пополнился еще и кинопоказами. Мы понимаем, что сегодня у нас нет кинотеатров в классическом виде, но мы решили, что нам никто не мешает показывать коллекцию абхазских фильмов в городах и районах Абхазии бесплатно", — рассказала Эльвира Арсалия.

Первые показы художественного кино на абхазском языке, дублированные на киностудии "Абхазфильм" уже прошли в нескольких селах Гудаутского района, но в планах охватить все села страны, подчеркнул заместитель министра и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия Беслан Гурджуа.

Этот новый проект несет в себе не только развлекательную составляющую, но и культурно-познавательную, пропаганду абхазского языка, отметил он.

Режиссер Вячеслав Аблотия признался, что сильно переживал перед показом, так как в подготовке этих фильмов было вложено много труда и времени. По его мнению, такое кино поднимает престиж абхазского языка, делает просмотр не только интересным, но и полезным, особенно для молодого поколения.

"В селе Блабырхуа мы показали фильм "Колчерукий", и жители этого села нас прекрасно приняли. Вторая поездка состоялась в село Хуап и тоже прошла очень хорошо. Правда, в Дурипше было не так много людей, но те, кто пришел, с большим удовольствием посмотрели двухсерийный фильм "Жизнь прекрасна". Всегда интересно услышать звезд мирового кино, которые говорят на нашем языке", — поделился впечатлениями Аблотия.

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Следующим селом, где пройдет показ кино на абхазском языке, станет Лыхны Гудаутского района. В список этих фильмов также входят "Оскар" Джона Лэндиса, "Черная кошка, белый кот" Эмира Кустурицы, "Операция "Святой Януарий" режиссера Дино Ризи, "Гладиатор" Ридли Скотта.

Помимо показов кино, в гастрольный план включены концерты танцевальных и инструментальных коллективов Абхазии, рассказал главный специалист Министерства культуры Адамыр Гунба.

Он с сожалением отметил, что в работе по подготовке к кинопоказам столкнулись с отсутствием поддержки со стороны местного самоуправления по информированию населения о запланированных событиях.

Эльвира Арсалия попросила руководителей районов и сел страны принять более активное участие в этом, а журналистов Абхазии – больше освещать культурные мероприятия.

Музыка и танцы

Художественный руководитель ансамбля "Кавказ" Арвелод Тарба поделился тем, как их приняли жители Очамчыры, где в мае 2018 года состоялся концерт этого ансамбля. Он был приятно удивлен отношением и вниманием, оказанным очамчырцами, подчеркнув, что посмотреть выступление танцевального коллектива приехали со всех сел этого района на автобусах, организованных местным руководством. Не менее тепло "Кавказ" встретили жители и гости курортного города Пицунда.

Абхазские танцоры умеют произвести впечатление не только у себя дома, но и за пределами республики. В марте 2018 года, когда проходили выборы президента России, ансамбль "Кавказ" находился с гастролями в Татарстане, в городе Набережные Челны. Танцоры пришли на избирательный участок под громкую музыку народных инструментов в национальных костюмах.

"Мы пришли на избирательный участок, одетые в традиционные национальные костюмы, и играли нашу абхазскую музыку. Проголосовали", — рассказал Тарба.

Яркая история на этом не закончилась. Несколько дней назад руководителю ансамбля сообщили, что в Казани проводился фотоконкурс, и фотография, на которой запечатлен эффектный приход артистов Абхазии на избирательный участок, заняла первое место. Призы скоро отправят адресатам через музыкальный коллектив, который находится сейчас в Татарстане.

Впервые в Республиканском гастрольном плане принял участие оркестр народных инструментов имени Отара Хунцариа, руководит которым Денис Арухаа. Он отметил, что жители страны пока не очень хорошо осведомлены о существовании этого оркестра, и в районах Абхазии в отличие от столицы концерт собрал не так много людей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оркестр народных инструментов имени Отара Хунцариа создан в Абхазии

"В Сухуме наш концерт прошел на достойном уровне и, на мой взгляд, люди остались довольны. Правда, в Гудауте было не так много людей, и хотелось бы видеть активность со стороны зрителя. Возможно, мы пока не заняли свою нишу в этом направлении, и люди нас не знают, но в целом я рад, что проходят эти концерты по районам", — сказал Арухаа.

В продолжение темы гастрольного плана министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия сказала о том, что не исключает возможность проведения выездных выставок, лекций по культурному наследию и гастроли театров.