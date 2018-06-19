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Погода

Местами осадки: погода в Абхазии на среду

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (708)
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В среду ночью и утром территория Абхазии окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления и относительно холодной массы воздуха, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в среду 20 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, возможны локальные осадки.

Однако днем в результате активного выноса тепла с юга, установится преимущественно ясная погода.

Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +18˚С, днем воздух прогреется до +32°С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение моря умеренное, силой в один-два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %

Темы:
Погода в Абхазии (708)



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