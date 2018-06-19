Местами осадки: погода в Абхазии на среду

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в среду 20 июня в Абхазии ожидается переменная облачность, возможны локальные осадки.
Однако днем в результате активного выноса тепла с юга, установится преимущественно ясная погода.
Атмосферное давление пониженное, 758 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +18˚С, днем воздух прогреется до +32°С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение моря умеренное, силой в один-два балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %