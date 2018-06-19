Местами осадки: погода в Абхазии на среду

О том, насколько активно развивается сельское хозяйство в республике, как идет борьба с мраморным клопом и когда начнет работу завод по очистке и фасовке меда, рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба на пресс-конференции на Абхазском телевидении 19 июня.

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