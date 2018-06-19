19 июня 1993 года: потерявший руку абхазский боец просился на фронт

Из публикации в газете "Республика Абхазия":

"Испокон веков Апсны гордится своими верными сыновьями, их мужеством и героизмом. В их числе я назову Анзора Кварацхелиа, удивительно спокойного, скромного молодого человека, с которым я познакомилась совсем недавно. Он родом из села Дурипш, единственный сын у родителей. Окончил школу, затем Сухумское культпросветучилище и Рязанский сельхозтехникум, работал в родном селе. 14 августа прошлого года Анзор поспешил на помощь Родине. У него не было оружия, пришлось заняться изготовлением боеприпасов, гранат. Был в Гагре по боевым заданиям, ухаживал за ранеными из Чечни в Дурипшской сельской больнице вместе с Мканом Гумба, 68-летним односельчанином, носил еду по позициям в Эшере на Сухумском направлении. С середины октября он в инженерно-саперном батальоне под командованием Галактиона Чукбар. Анзор был командиром одной из групп этого батальона. Сколько окопов и блиндажей сделаны Анзором Кварацхелиа! С ноября 1992 года Анзор был на позициях в Верхней Эшере, и там вражеский снаряд оторвал у него левую руку.

"Я лежал и истекал кровью …могу назвать моих спасителей. Это Рома Харазия из села Лыхны, он перевязал мне руку, довел меня до трассы. А оттуда в госпиталь меня привез Леник Боджгуа. Я обязан этим людям, которые в опасные минуты, когда враг постоянно обстреливал наши позиции, спасали меня".

Из Гудаутского госпиталя Анзора отправили в Москву для протезирования руки. Он там находился больше месяца. Анзор сейчас в трауре. Его отец не перенес ужасов войны и от переживания за состояние сына недавно умер. Анзор твердо заявляет: "Я снова пойду воевать. Как хорошо, что есть протез руки, которым могу держать автомат. Я и впредь намерен без устали защищать свою Апсны".

Эмма Анкваб, старший преподаватель кафедры иностранных языков Абхазского госуниверситета.

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