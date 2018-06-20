"Болеть" футболом: как в SputnikFanZone кипели спортивные страсти

Бадрак Авидзба, Sputnik.
Праздник всегда
Болеть в SputnikFanZone стало доброй традицией для поклонников футбола в Сухуме. Любители игры пришли в фан-зону задолго до начала матча, чтобы поделиться ожиданиями в предвкушении очередной "битвы".
К абхазским болельщикам присоединились и гости республики.
"В Абхазию мы приехали впервые, жду крутых эмоций и, конечно же, победы в предстоящей игре. В вашей республике очень круто, мне здесь очень нравится", — признался российский турист Максим.
Щедрые на эмоции жители республики встречали каждый игровой эпизод страстными выкриками, а если все проходило как надо, то звучали и одобрительные восклицания: "Молодец! Ты видел, как он технично отдал пас партнеру по команде?" Но иногда стоял гул негодования: "Зачем они выпустили его на поле, лучше бы на его месте сыграл другой!"
А вот, когда одна из команд забивала голы, степень накала в среде болельщиков буквально зашкаливала.
Футбольная компания
Одним из постоянных ведущих таких посиделок стал полузащитник сборной Абхазии по футболу Лаша Когония. Он признался, что в SputnikFanZone намного интересней, чем дома на диване.
"На самом деле, это очень подстегивает, здесь очень много эмоций, разная публика от взрослых до детей, и все болеют за свои команды. Очень интересно наблюдать за людьми. Футбол я смотрю с детства, поэтому чего-то нового в качестве эмоций я не приобретаю, но зато с каждым разом черпаю для себя что-то новое от публики и, конечно, здесь приятная компания", — подчеркнул Когония.
Среди поклонников футбола, пришедших в фан-зону, был абхаз Муаз, приехавший на историческую родину с Ближнего Востока.
"Футбол для меня — это отдых, несмотря на то, что здесь шумно, я по-настоящему могу расслабиться, поболеть за любимую команду. Спасибо всем, кто организовал этот праздник для любителей футбола", — подчеркнул он.
Зрители Sputnik фан-зоны смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.
SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).
SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.