Очередной вечер футбольного праздника состоялся во вторник в фан-зоне, которую в Сухуме организовало информагентство Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall".

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Праздник всегда

Болеть в SputnikFanZone стало доброй традицией для поклонников футбола в Сухуме. Любители игры пришли в фан-зону задолго до начала матча, чтобы поделиться ожиданиями в предвкушении очередной "битвы".

К абхазским болельщикам присоединились и гости республики.

"В Абхазию мы приехали впервые, жду крутых эмоций и, конечно же, победы в предстоящей игре. В вашей республике очень круто, мне здесь очень нравится", — признался российский турист Максим.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Томас Тхайцук "Болеть" футболом: как в SputnikFanZone кипели спортивные страсти

Щедрые на эмоции жители республики встречали каждый игровой эпизод страстными выкриками, а если все проходило как надо, то звучали и одобрительные восклицания: "Молодец! Ты видел, как он технично отдал пас партнеру по команде?" Но иногда стоял гул негодования: "Зачем они выпустили его на поле, лучше бы на его месте сыграл другой!"

А вот, когда одна из команд забивала голы, степень накала в среде болельщиков буквально зашкаливала.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол.Фанзона Sputnik Абхазия

Футбольная компания

Одним из постоянных ведущих таких посиделок стал полузащитник сборной Абхазии по футболу Лаша Когония. Он признался, что в SputnikFanZone намного интересней, чем дома на диване.

"На самом деле, это очень подстегивает, здесь очень много эмоций, разная публика от взрослых до детей, и все болеют за свои команды. Очень интересно наблюдать за людьми. Футбол я смотрю с детства, поэтому чего-то нового в качестве эмоций я не приобретаю, но зато с каждым разом черпаю для себя что-то новое от публики и, конечно, здесь приятная компания", — подчеркнул Когония.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол.Фанзона Sputnik Абхазия

Среди поклонников футбола, пришедших в фан-зону, был абхаз Муаз, приехавший на историческую родину с Ближнего Востока.

"Футбол для меня — это отдых, несмотря на то, что здесь шумно, я по-настоящему могу расслабиться, поболеть за любимую команду. Спасибо всем, кто организовал этот праздник для любителей футбола", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Футбол.Фанзона Sputnik Абхазия

Зрители Sputnik фан-зоны смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.