Первый детский: в РУСДРАМе прошла премьера мюзикла "Волшебный глобус"

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Асида Квициния. Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст" прошел в РУСДРАМе 19 июня.

По словам режиссера мюзикла Юрия Мархолия, премьера прошла удачно.

"Как это часто бывает, дети на репетициях и на выступлениях проявляют себя по-разному. Дети сделали все, что нужно, выступили хорошо, а к концу мюзикла они все прочувствовали. Но, несмотря на это, нам есть к чему стремиться и над чем работать. Необходимо всегда поднимать планку и покорять новые вершины", — говорит режиссер.

Директор детской музыкальной студии "Некст" Фая Мархолия, по ее признанию, тоже осталась очень довольна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Детский мюзикл "Волшебный глобус"

"Тяжело судить, но мне кажется, для первого мюзикла все прошло хорошо. Конечно, всегда хочется лучше, и ожидаешь большего от детей. Но все же премьера удалась и, надеюсь, понравилась и зрителям", — сказала она.

По сюжету, девочка, которая верила в чудеса, вместе с братом и сестрой получила в подарок от бабушки волшебный глобус, покрутив который, они попадают в страну сказочных персонажей.

Суть истории в том, что дети не должны переставать верить в добро и чудеса. Мюзикл стал первым актерским опытом воспитанников студии "Некст".

© Sputnik / Томас Тхайцук Детский мюзикл "Волшебный глобус"

"Нам хотелось задействовать детей в чем-то новом, это было для них интересно, и они были счастливы принять участие в мюзикле. Так как они вокалисты, актерскому мастерству им пришлось обучаться. В этом нам сильно помогли актеры РУСДРАМа Джамбул Жордания и Анна Гюригян", — объяснила Мархолия.

Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст" © Sputnik / Томас Тхайцук

Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст" © Sputnik / Томас Тхайцук

Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст" © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст"

Как юные, так и взрослые зрители остались под приятным впечатлением от постановки.

"Премьера, на мой взгляд, прошла удачно. Яркий и волшебный мюзикл просто не может оставить равнодушным. В одном спектакле собрали всех известных мне сказочных персонажей. Советские мультфильмы и диснеевские принцессы — все это напомнило мне мое детство, а дети до сих пор находятся под впечатлением", — поделилась одна из зрительниц Оксана.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция детского мюзикла

В мюзикле принимала участие победительница первого шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба и участница проекта "Голос" София Мяукина. Главные роли в мюзикле исполнили Валерия Кетия, Ольга Чкадуа и Алексей Квачахия.

Агентство Sputnik Абхазия стало информационным партнером премьеры детского мюзикла "Волшебный глобус".