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Детский мюзикл Волшебный глобус

Первый детский: в РУСДРАМе прошла премьера мюзикла "Волшебный глобус"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Детская музыкальная студия "Некст" работала над своим первым детским мюзиклом три месяца.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Асида Квициния. Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст" прошел в РУСДРАМе 19 июня.

По словам режиссера мюзикла Юрия Мархолия, премьера прошла удачно.

"Как это часто бывает, дети на репетициях и на выступлениях проявляют  себя по-разному. Дети сделали все, что нужно, выступили хорошо, а к концу мюзикла они все прочувствовали. Но, несмотря на это, нам есть к чему стремиться и над чем работать. Необходимо всегда поднимать планку и покорять новые вершины", — говорит режиссер.

Директор детской музыкальной студии "Некст" Фая Мархолия, по ее признанию, тоже осталась  очень довольна.

Детский мюзикл Волшебный глобус
© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский мюзикл "Волшебный глобус"

"Тяжело судить, но мне кажется, для первого мюзикла все прошло хорошо. Конечно, всегда хочется лучше, и ожидаешь большего от детей. Но все же премьера удалась и, надеюсь, понравилась и зрителям", — сказала она.

По сюжету, девочка, которая верила в чудеса, вместе с братом и сестрой получила в подарок от бабушки волшебный глобус, покрутив который, они попадают в страну сказочных персонажей.

Суть истории в том, что дети не должны переставать верить в добро и чудеса. Мюзикл стал первым актерским опытом воспитанников студии "Некст".

Детский мюзикл Волшебный глобус
© Sputnik / Томас Тхайцук
Детский мюзикл "Волшебный глобус"

"Нам хотелось задействовать детей в чем-то новом, это было для них интересно, и они были счастливы принять участие в мюзикле. Так как они вокалисты, актерскому мастерству им пришлось обучаться. В этом нам сильно помогли актеры РУСДРАМа Джамбул Жордания и Анна Гюригян", — объяснила  Мархолия.

  • Первый детский мюзикл Волшебный глобус музыкальной студии Некст
    Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Первый детский мюзикл Волшебный глобус музыкальной студии Некст
    Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Первый детский мюзикл Волшебный глобус музыкальной студии Некст
    Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст"

Как юные, так и взрослые зрители остались под приятным впечатлением от постановки.

"Премьера, на мой взгляд, прошла удачно. Яркий и волшебный мюзикл просто не может оставить равнодушным. В одном спектакле собрали всех известных мне сказочных персонажей. Советские мультфильмы и диснеевские принцессы — все это напомнило мне мое детство, а дети до сих пор находятся под впечатлением", — поделилась одна из зрительниц Оксана.

Репетиция детского мюзикла
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция детского мюзикла

В мюзикле принимала участие победительница первого шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба и участница  проекта "Голос"  София Мяукина. Главные роли в мюзикле исполнили Валерия Кетия, Ольга Чкадуа и Алексей Квачахия.

Агентство Sputnik Абхазия стало информационным партнером премьеры детского мюзикла "Волшебный глобус".

Репетиция детского мюзикла
© Sputnik / Томас Тхайцук
Репетиция детского мюзикла



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