Первый детский: в РУСДРАМе прошла премьера мюзикла "Волшебный глобус"

СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Асида Квициния. Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст" прошел в РУСДРАМе 19 июня.
По словам режиссера мюзикла Юрия Мархолия, премьера прошла удачно.
"Как это часто бывает, дети на репетициях и на выступлениях проявляют себя по-разному. Дети сделали все, что нужно, выступили хорошо, а к концу мюзикла они все прочувствовали. Но, несмотря на это, нам есть к чему стремиться и над чем работать. Необходимо всегда поднимать планку и покорять новые вершины", — говорит режиссер.
Директор детской музыкальной студии "Некст" Фая Мархолия, по ее признанию, тоже осталась очень довольна.
"Тяжело судить, но мне кажется, для первого мюзикла все прошло хорошо. Конечно, всегда хочется лучше, и ожидаешь большего от детей. Но все же премьера удалась и, надеюсь, понравилась и зрителям", — сказала она.
По сюжету, девочка, которая верила в чудеса, вместе с братом и сестрой получила в подарок от бабушки волшебный глобус, покрутив который, они попадают в страну сказочных персонажей.
Суть истории в том, что дети не должны переставать верить в добро и чудеса. Мюзикл стал первым актерским опытом воспитанников студии "Некст".
"Нам хотелось задействовать детей в чем-то новом, это было для них интересно, и они были счастливы принять участие в мюзикле. Так как они вокалисты, актерскому мастерству им пришлось обучаться. В этом нам сильно помогли актеры РУСДРАМа Джамбул Жордания и Анна Гюригян", — объяснила Мархолия.
- Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст"© Sputnik / Томас Тхайцук
- Первый детский мюзикл "Волшебный глобус" музыкальной студии "Некст"© Sputnik / Томас Тхайцук
Как юные, так и взрослые зрители остались под приятным впечатлением от постановки.
"Премьера, на мой взгляд, прошла удачно. Яркий и волшебный мюзикл просто не может оставить равнодушным. В одном спектакле собрали всех известных мне сказочных персонажей. Советские мультфильмы и диснеевские принцессы — все это напомнило мне мое детство, а дети до сих пор находятся под впечатлением", — поделилась одна из зрительниц Оксана.
В мюзикле принимала участие победительница первого шоу "Ты супер!" Валерия Адлейба и участница проекта "Голос" София Мяукина. Главные роли в мюзикле исполнили Валерия Кетия, Ольга Чкадуа и Алексей Квачахия.
Агентство Sputnik Абхазия стало информационным партнером премьеры детского мюзикла "Волшебный глобус".