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30 сентября – День Победы и Независимости

План готов, вопросы остались: Хаджимба провел совещание по подготовке к юбилеям

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание Комиссии по подготовке к празднованию 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и празднованию 10-летия международного признания независимости Республики Абхазия в среду 20 июня, информация с официального сайта главы государства.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил членам комиссии, ответственным за разработку сценарного плана проведения юбилейных дат, в ближайшее время предоставить полную информацию о необходимых для его реализации ресурсах, сообщает пресс-служба президента республики в среду 20 июня.

Совещание по вопросу празднования 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
День Победы и признания: как Абхазия отметит юбилеи, решали у президента

"Сценарий разработан, но остаются вопросы. Какое число людей должно быть задействовано, каковы финансовые затраты, — все это в ближайшее время должно быть представлено", — подчеркнул президент.

Окончательные списки приглашенных для участия в праздничных мероприятиях гостей должны поступить к президенту в течение двух дней.

Остается актуальным поручение главы государства премьер-министру по благоустройству городов и районов. В этом отношении предстоит сделать еще многое, отметил президент.

Министр обороны Мираб Кишмария доложил президенту о том, что подготовка к военному параду проходит строго по плану, без каких-либо сбоев.




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