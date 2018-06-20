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Пожар на свалке в Гагре

Астамур Кецба: мусорный полигон в Алахадзы неправильно эксплуатируется

© Фото : МЧС
В Абхазии
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Вице-премьер Абхазии Астамур Кецба провел совещание в Администрации Гагрского района по вопросу решения проблем на полигоне твердых бытовых отходов в селе Алахадзы.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Вице-премьер Астамур Кецба в своем выступлении в Администрации Гагрского района заявил, что проблемы свалки в Алахадзы сводятся к неправильной эксплуатации полигона. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета Министров Абхазии.

Мусороперерабатывающий завод
© Sputnik Бадрак Авидзба
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"Мы не раз посещали с рабочими поездками свалку, и, очевидно, что необходимо срочно привести в надлежащий вид техническое оснащение полигона. Инвестор, занимающийся переработкой отходов на данном полигоне, обязан оградить территорию, площадь которой составляет около 20 гектаров", — сказал Кецба.

Он также подчеркнул, что для запрета хаотичного движения необходимо установить шлагбаум и камеры видеонаблюдения.

Директор фирмы, занимающейся переработкой и консервированием поступающего мусора на полигоне в Алахадзы, рассказал присутствующим о ряде проблем усугубляющих санитарную ситуацию на свалке.

"К сожалению, сегодня у нас нет возможности производить переработку более 20 процентов от всего имеющегося объема мусора. В эти 20 процентов, подлежащих переработке отходов, входят пластик,  отходы производства и потребления всех видов бумаги и картона", — сказал Александр Георгицын.

Однако, по его словам для экологически безопасного хранения мусора вышеуказанный процент довольно мал. Остаток неперерабатываемого и несортированного мусора растет с каждым днем. Таким образом, происходит самовозгорание отходов.

Чайка на горе мусора
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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Заместитель главы Администрации Гагрского района заметил, что  в утилизацию и вторичную переработку идет лишь небольшая часть всех поступающих отходов. Основная масса мусора остается на свалках, общая площадь которой растет, создавая угрозу для здоровья населения Алахадзы.

Таким образом, в качестве экстренных мер было предложено вырыть яму максимальной глубины для консервирования остаточного органического мусора и прочих неперерабатываемых отходов.

"Данная мера позволит решить проблему возгорания мусора, однако полигон  ТБО должен соответствовать всем нормам и правилам. Мы должны пользоваться полигоном, который не нанесет вреда экологии и здоровью человека", — заявил Астамур Кецба.

Инвестору и ответственным лицам  поручено создать план  мероприятий  по устранению проблем на полигоне ТБО в селе Алахадзы в срок до 25 июня.

По данным МЧС Абхазии, на территории размещения отходов производства и потребления произошло самовозгорание 10 июня.

Сухумская свалка
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В связи с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой в вышеуказанном регионе 14 июня 2018 года распоряжением Кабинета Министров Абхазии, была создана комиссия для разработки плана предотвращения распространения инфекций и вредного воздействия отходов на здоровье человека, которую возглавил вице-премьер Астамур Кецба.

Утром 14 мая для устранения возгорания в Гагрский район прибыл вертолет МИ-8 авиационно-спасательного центра Южного регионального центра МЧС России в рамках действующего соглашения между правительством России и правительством Абхазии о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.




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