Йога как апсуара: от физических упражнений к внутренней гармонии

В Международный день йоги мастер Юрий Кураскуа рассказал корреспонденту Sputnik о своем пути и о том, как йога развивается в Абхазии.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Сухуме при столичном комитете по вопросам молодежи и спорту работает секция йоги. Просимся на занятие к мастеру с 40-летним стажем Юрию Кураскуа. Мастер не против. Главная его философия жизни: если что-то знаешь – поделись с другим.

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С фотокорреспондентом поднимаемся на второй этаж старинного здания и сразу же попадаем в мир спорта. Залы спортивной гимнастики и йоги находятся дверь в дверь. По ошибке сначала заглядываем к гимнастам.

Попадаем все же в нужный нам зал. По словам мастера, занятие сегодня с пожилыми. Но затесалась здесь и пара молодых людей.

— Ой, Юра к нам очень внимательно относится, делает все, чтобы мы были живенькими, – бросает в нашу сторону 70-летняя Лариса, которая уже не первый месяц занимается йогой.

Юрий Кураскуа командует своим подопечным делать осанну и направляется к нам.

Не первый день

Юрий Кураскуа занимается йогой с 1977 года. Все началось с каратэ.

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"Учитель сенсэй, который преподавал каратэ, сказал, что может заниматься йогой и предложил своим ученикам оставаться после каратэ, ну естественно это все было по желанию каждого. Я остался, – вспоминает Кураскуа. – Считайте, что с 1977 года занимаюсь йогой. Потом по многим причинам мы прекратили встречаться группой. Но индивидуальные занятия я не прекращал. Потом уехал в Питер, где нашел новую группу и стал заниматься йогой уже там. После войны в Сухуме встретил одного человека, который жил йогой. Я спросил, сколько ему лет, он ответил, что 70, но выглядел он лет на 50. Тогда я решил стать его учеником".

На вопрос, сколько ему самому лет, Юрий с улыбкой отвечает вопросом: по паспорту или по духу?

— По паспорту мне 67, а по духу мне 30 лет, – смеется он.

Несмотря на то, что йога в Абхазии появилась во второй половине ХХ века, как течение она сформировалась примерно 15 лет назад. Кто-то занимается индивидуально, кто-то в группах, а кто-то специально приезжает в республику.

"Мы начинали здесь первыми около 15 лет назад, именно в этом зале на пересечении улиц Марра и Лакоба. А потом уже некоторые после приобретения какого-то опыта решили открыть свои курсы. У кого-то получилось, у кого-то нет. Почему? – задается он вопросом и сам же отвечает. – Потому что йога – не то, что можно заучить по учебнику или по нескольким занятиям. Это образ жизни, этим нужно жить, заниматься постоянно. Если будет постоянство, то и успех будет сопутствовать".

© Sputnik / Томас Тхайцук Юрий Кураскуа

Нет секретов

Юрий Кураскуа считает, что йога секретов не держит. Главная философия жизни мастера – если что-то знаешь – поделись с другим и покажи.

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"Ну вот, я делюсь и по сегодняшний день своими знаниями. Йога – целая философия. Если веришь в бога, то ты должен придерживаться этого всегда, а не только по большим праздникам, на Пасху или на Троицу. Йога – все равно, что апсуара. Тебе неважно, какой руководитель, какие происходят события в твоей стране, это у тебя в крови. Аналогична йога. Она насчитывается тысячелетиями, пройдя такой большой путь, она сформировала свой образ и свою философию", – уверен Кураскуа.

Йога бывает различной. Некоторые больше внимания уделяют духовной стороне, а некоторые физической.

"Одни собираются, делают успокаивающую осанну, начинают петь псалмы или читать молитвы, некоторые просто занимаются дыханием. Йога многолика. Упражнения по йоге могут длиться час, полтора, два часа. Все зависит от того, какую цель ставишь себе. Можно поставить цель: буду заниматься и готовиться к летнему сезону. Это тоже хорошая идея, не лишена основания, можно этим заниматься. Поэтому человек делает усиленные занятия на полтора-два часа", – поясняет Кураскуа.

Но всегда йога приводит к одному: душевному спокойствию через физические упражнения. Однако и здесь есть свои нюансы. Переусердствовать в упражнениях не стоит.

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"Через физические упражнения мы приходим к тому, что наше тело омолаживается и становится чуть-чуть здоровее, а когда мы чувствуем, что нам стало физически лучше, то и наш внутренний мир становится лучше. Но здесь маленький нюанс: усиленные занятия приводят к истощению. Умный инструктор скажет, что так делать нельзя. Спустя тысячелетия йога пришла к выводу, что самое лучшее время для занятий – после обеда в течение 40-50 минут. И делать упражнения осанны по два-три раза. И я по своей практике понял, что это есть золотая середина. Этому я придерживаюсь", – отметил Кураскуа.

Йога помогает справиться со стрессом, депрессией, эмоциональным напряжением. Но постичь гармонию все же невозможно.

"Если вам скажут, что нашли гармонию, не верьте. Гармонию найти никогда нельзя, – убежден Юрий Кураскуа. – Мы живем не где-то в горах, а среди людей и нам небезразлично, что происходит в обществе, в стране".

Международный день йоги, который отмечается во многих странах мира, был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году. Цель даты – повышение осведомленности общественности о преимуществах йоги и принятия ее как образа жизни.