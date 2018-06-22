22 июня 1993 года: на Гумистинском фронте продолжились позиционные бои

Газета "Республика Абхазия". Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия 22 июня 1993:

"На Гумистинском фронте продолжались позиционные бои, в результате которых уничтожены 2 БМП противника. В 22.15 и 23.35 грузинские войска произвели перегруппировку войск в Новом районе г. Сухум и населенном пункте Ачадара. 22 июня на Восточном фронте грузинские войска вели обстрел населенных пунктов Баслаху, Атара из артсистем и орудий танков. На остальных участках фронта шли редкие оружейно-пулеметные перестрелки. Жертв нет".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.