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22 июня 1993 года: на Гумистинском фронте продолжились позиционные бои

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (313)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Газета "Республика Абхазия". Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия 22 июня 1993:

"На Гумистинском фронте продолжались позиционные бои, в результате которых уничтожены 2 БМП противника. В 22.15 и 23.35 грузинские войска произвели перегруппировку войск в Новом районе г. Сухум и населенном пункте Ачадара. 22 июня на Восточном фронте грузинские войска вели обстрел населенных пунктов Баслаху, Атара из артсистем и орудий танков. На остальных участках фронта шли редкие оружейно-пулеметные перестрелки. Жертв нет".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (313)



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