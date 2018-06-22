Минсельхоз Абхазии ожидает хороший урожай бахчевых в 2018 году

Глава Минсельхоза Абхазии Даур Тарба рассказал, что бюджет министерства в 2017 году был в 100 миллионов рублей, в этом году – 40 миллионов.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. По той информации, которой располагает Минсельхоз, в 2018 году ожидается хороший урожай бахчевых, сказал министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба.

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"Люди в селах на самом деле работают, порой мы со своими чиновничьими препонами, наверное, создаем проблемы, а так, люди хотят работать, им нужен маленький толчок", — добавил он.

По словам министра, он сам владеет плантацией, на которой выращивает арбузы.

"Ваш покорный слуга имеет арбузы на площади в полтора гектара", — сообщил Даур Тарба.

Глава Минсельхоза рассказал, что в 2017 году на развитие сельского хозяйства в районах республики было заложено в бюджет 35 миллионов рублей.

"Мы оказали помощь кому безвозмездно, кому на возвратной основе в сумме 27 миллионов по всей Абхазии. К великому сожалению, в этом году не предусмотрены средства на развитие сельского хозяйства в районах, всего было предусмотрено шесть миллионов, и мы произвели дофинансирование тех проектов, которые были начаты в 2017 году", — отметил он.

Даур Тарба сказал, что для того чтобы сельское хозяйство в стране развивалось, необходимы финансовые вложения.

"В прошлом году, в целом, наш бюджет был в 100 миллионов рублей, в этом году – 40 миллионов. Мы это понимаем, есть определенные сложности в стране, трудности, но мы аграрная страна. Мы в своих выступлениях, докладах говорим, что наравне с туристической сферой, страна наша является аграрной", — подчеркнул министр.

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Даур Тарба уверен, что если абхазское село не будет развиваться, то традиции, обычаи, и устои государства пострадают.