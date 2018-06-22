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Гроза

Возможна гроза: погода в Абхазии на выходные

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (711)
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В субботу ночью и утром, а также в ночь с субботы на воскресенья на территории Абхазии погода изменится, из-за влияния периферии относительно холодного фронта Североатлантического циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь, возможна гроза.

Атмосферное давление, 759 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться

Ветер – умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +17˚С, днем температура прогреется до +31°С

Температура морской воды +24°С

Волнение морской воды – слабое и значительное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха, 60-80 %

Темы:
Погода в Абхазии (711)



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