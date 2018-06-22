Возможна гроза: погода в Абхазии на выходные

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь, возможна гроза.
Атмосферное давление, 759 миллиметров ртутного столба, будет медленно повышаться
Ветер – умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 10 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +17˚С, днем температура прогреется до +31°С
Температура морской воды +24°С
Волнение морской воды – слабое и значительное, от одного до трех баллов.
Относительная влажность воздуха, 60-80 %