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Книги и учебники

Комплексные: три проекта представил центр "Абхазская энциклопедия"

© Fotolia / Xy
В Абхазии
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Научно-исследовательский центр "Абхазская энциклопедия" был создан в марте 2018 года.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Три проекта планируют реализовать в течение двух лет в "Научно-исследовательском центре "Абхазская энциклопедия", рассказал директор центра Василий Авидзба на пресс-конференции в АРСМИРА 25 июня.

Ребенок в библиотеке
© Фото : http://albumarium.com/
Создан исследовательский центр "Абхазская энциклопедия"

"Наша страна нуждается в нормальном энциклопедическом словаре. В течение двух лет собираемся подготовить к изданию книгу "Абхазия. Краткий энциклопедический словарь" в объеме примерно 100 печатных листов. Это примерно на 1600 страниц книга. Второй проект – "Абхазский исторический биографический словарь". Туда войдут биографии значимых для истории Абхазии ушедших из жизни людей. И третий проект о ныне живущих, здравствующих выдающихся людях Абхазии ", – поделился планами Василий Авидзба.

Все три проекта, как он отметил, невозможно реализовать единовременно, но работы по сбору информации для краткого энциклопедического словаря уже начались.

"В основном мы сосредоточим свое внимание на первом проекте. Словник составлен. Есть более трех тысяч слов. Примерно определены авторы каждой статьи. Работы уже начаты. Словарь будет комплексный", – рапортовал директор центра.

Словари планируют издавать на русском языке. На абхазский же будут переводить уже потом. Сотрудничать Научно-исследовательский центр планирует как с абхазскими, так и зарубежными учеными.

"Абхазия обладает огромным научным потенциалом. В первую очередь планируем задействовать все научное сообщество Абхазии. Кроме того, предполагается сотрудничество с зарубежными учеными. В России есть ученые, которые интересуются Абхазией. Вполне возможно, что примут участие и представители нашей диаспоры в Турции. Пока проект на русском языке, позже будем переводить на абхазский. Также мы очень заинтересованы в английском варианте словаря", – отметил замдиректора Научно-исследовательского центра Юрий Анчабадзе.

Во сколько обойдется издание этих энциклопедий, пока руководство центра затрудняется ответить. Говорить о тираже также рано. Но, по словам директора центра, если словари получится сделать на высоком уровне, то планируют издать более двух тысяч экземпляров.

"Если получится так, как хотим, то, возможно, и больше двух тысяч экземпляров будет", – уточнил Василий Авидзба.

Решение о создании госучреждения Кабинета Министров Абхазии "Научно-исследовательский центр "Абхазская энциклопедия" было принято Кабмином республики 29 марта 2018 года. Центр расположен в здании фонда первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Бюджет Научно-исследовательского центра на 2018 год составляет один миллион 300 тысяч рублей. Центр состоит из 10 работников, семеро из которых научные сотрудники.




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