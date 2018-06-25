Прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Как сообщают абхазские метеорологи, в течение недели в Абхазии ожидается относительно устойчивая погода. Однако в ночь с понедельника на вторник из-за незначительной смены воздушных масс будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, днем без осадков.
В среду и четверг из-за активного выноса тепла с юга, дневные температуры воздуха повысятся до +35°С, с четверга Абхазия окажется под влиянием южного циклона. Небольшая облачность, без осадков. К концу недели возможен дождь с грозой.
Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +20˚С, днем поднимется до +33°С.
Температура морской воды +25°С.
Волнение моря умеренное, 1 балл.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.