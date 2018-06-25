Прогноз погоды в Абхазии на неделю

В течение недели территория Абхазии будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 25 июн — Sputnik. Как сообщают абхазские метеорологи, в течение недели в Абхазии ожидается относительно устойчивая погода. Однако в ночь с понедельника на вторник из-за незначительной смены воздушных масс будет переменная облачность, местами возможен небольшой дождь, днем без осадков.

В среду и четверг из-за активного выноса тепла с юга, дневные температуры воздуха повысятся до +35°С, с четверга Абхазия окажется под влиянием южного циклона. Небольшая облачность, без осадков. К концу недели возможен дождь с грозой.

Ветер слабый, 3-5 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +20˚С, днем поднимется до +33°С.

Температура морской воды +25°С.

Волнение моря умеренное, 1 балл.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.