26 июня 1993 года: Грузия не прекращает агрессию против Абхазии и "просит защиты"

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)":

"26 июня Эдуард Шеварднадзе совершил визит из Германии в Киев, в ходе которого также было подписано межгосударственное соглашение. Комментируя этот визит, глава Грузии подчеркнул, что встреча с Кравчуком была обусловлена особыми взаимоотношениями стран.

На встрече обсуждался вопрос миссии Украины в урегулировании ситуации в Абхазии. Эдуард Шеварднадзе по этому поводу отметил: "Мы вместе ищем выход из этого кризисного явления. Такие вопросы волнуют и Украину, и надо найти выход без войны и кровопролития".

26 июня МИД РА заявило: "Руководство Республики Абхазия разделяет обоснованное беспокойство Правительства Российской Федерации по поводу продолжающихся обстрелов населенных пунктов Абхазии, ведущих к эскалации боевых действий… При этом Грузия взывает к мировому сообществу с просьбой защитить четырехмиллионный грузинский народ от 100-тысячного абхазского народа. Именно с целью получения необходимой помощи для успешного ведения войны в Абхазии были осуществлены последние визиты Э. Шеварднадзе, включая встречу в Киеве с президентом Украины Леонидом Кравчуком, на которой, по сообщению грузинского радио, шел "разговор о выполнении грузино-украинского соглашения, о сложившейся ситуации в Абхазии и о миссии Украины в урегулировании этого конфликта".

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