Квициния: спасателям Абхазии необходима поддержка психологов

Пресс-конференция с министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии Львом Квициния, посвященная работе МЧС и готовности ведомства к курортному сезону, прошла на АГТРК во вторник 26 июня.

СУХУМ, 26 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники МЧС Абхазии не редко нуждаются в помощи психологов, сказал на пресс-конференции в Сухуме министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

"Учитывая нашу профессию, мы часто сталкиваемся с ситуациями, после которых необходима психологическая поддержка. Отдельно готовить психолога было проблематично, и мы дали объявление о приеме на работу специалистов этой области. Люди откликнулись, и мы приняли троих психологов с опытом работы", — сказал Квициния.

Для того чтобы убедиться в достаточной квалификации психологов, нанятых МЧС республики, добавил Квициния, были приглашены российские специалисты, которые провели с ними семинары и дали положительную оценку.

Эти меры необходимы для того чтобы знать в каком психологическом состоянии пребывает спасатель и насколько он готов эффективно среагировать в той или иной опасной ситуации, отметил министр.

Лев Квициния посетовал на то, что спасательной службе не хватает людей.

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"Конечно, остро не хватает спасателей и дело не в том, что нет специалистов – проблема заключается в ограниченных штатных единицах. Обвинять в этом кого-то мы не можем, так как это все связано с финансированием", — объяснил Квициния.

Он привел пример Гагрского района, где сотрудники ведомства обеспечивают безопасность в туннелях, но если поступает сигнал, они вынуждены покидать основной пост и ехать на вызов.

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Решить эту проблему руководство МЧС старается за счет абитуриентов Абхазии, которым оплачивают обучение в Академии МЧС России. Уже подготовлено около 40 специалистов, и в 2018 году планируется отправить еще восемь человек.

"У нас стоит задача, чтобы каждый сотрудник МЧС имел профильное образование. К примеру, мы видим, специалиста какого направления у нас не хватает, и заранее договариваемся с разными академиями России. Через пять лет мы получаем готового специалиста", — отметил министр.

Наиболее востребованными на сегодняшний день направлениями в МЧС республики, Квициния назвал пожарную и иные профильные экспертизы, гражданскую оборону.