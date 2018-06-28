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Плачущая девочка

Наказание за преступления против несовершеннолетних ужесточат в Абхазии

© Fotolia / Vkara
В Абхазии
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Заседание депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в Сухуме в четверг 28 июня.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. За ужесточение наказания лицам, совершившим действия сексуального характера по отношению к несовершеннолетним, проголосовали депутаты Парламента Абхазии в четверг 28 июня. 

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© Sputnik .
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"Мы предлагаем внести изменение в Уголовный кодекс, суть изменения заключается в усилении наказания за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних. За последние несколько лет произошел ряд резонансных случаев, которые иногда заканчивались самосудом", — сказал депутат Алхас Джинджолия, представляя законопроект. 

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Он добавил, что профильный комитет считает недостаточно суровым существующее уголовное наказание за подобные преступления, а  ужесточение наказания отражает отношение государства к этим вопиющим инцидентам. 

Депутаты Народного Собрания проголосовали за принятие этого законопроекта в первом чтении.

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