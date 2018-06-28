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Судебные принадлежности, молоток и книги, на столе

Четверых судей Абхазии утвердили депутаты Парламента республики

© Depositphotos / Belchonock
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (90)
26510

Заседание депутатов Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия состоялось в Сухуме в четверг 28 июня.

СУХУМ, 28 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Депутаты Парламента Абхазии утвердили четыре кандидатуры на должности судей различных инстанций в четверг 28 июня.

Молоток
© flickr.com /
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Председатель счетной комиссии Айба Батал огласил результаты тайного голосования 28 депутатов, по итогам которого судьей Арбитражного суда Абхазии стала Людмила Амичба, судьей Гулрыпшского районного суда был избран Эрулан Сангулия, судьей Военного суда республики стал Святослав Сагария, на должность судьи Гагрского районного суда назначили Альберта Шевхужева.

За все эти кандидатуры депутаты Парламента Абхазии проголосовали единогласно.  

Людмила Амичба с 2011 по 2018 годы работала старшим преподавателем кафедры "Государство и права" юридического факультета АГУ.

Эрулан Сангулия в 2013 году был избран на должность судьи Гулрыпшского районного суда Парламентом Абхазии.  

С 2010 по настоящее время Святослав Сагария работал на должности председателя Военного суда Абхазии.

Альберт Шевхужев с 2016 года по 2018 год работал замначальника Управления Генпрокуратуры Абхазии.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (90)



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