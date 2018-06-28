20:04 28 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.29
  • EUR73.09
Поиск
ОВНА

28 июня 1993 год: грузинские войска бьют из артиллерии по мирным селам Абхазии

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
"413 дней" (319)
11 0 0

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия, опубликованная в газете "Республика Абхазия":

"28 июня на Гумистинском фронте истекшие сутки прошли относительно спокойно. Противник произвел несколько артвыстрелов по позициям Вооруженных сил Республики Абхазия.

На центральном участке фронта продолжались оружейно-пулеметные перестрелки. В Очамчырском районе грузинские войска продолжали интенсивный артогонь по мирным селам. Из БМП и минометов был нанесен удар по населенному пункту Аджавь.

В 7:40 и 10:00 артобстрелам противника подверглись села Мыркула, Атара. В 16:00, 16:30 и 18:00 грузинские войска открыли огонь из орудий танков и других артсистем по населенным пунктам Баслаху, Кацихабла.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (319)
Теги:
413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Объекты строительства в Цхинвале
    Миссия выполняется

    Российский советник по строительству в Южной Осетии Михаил Герасимов рассказал Sputnik о помощи республике по благоустройству городов.

  • Военнослужащие ВС Азербайджана, фото из архива
    Градус растет

    В связи с резким повышением температуры воздуха в воинских частях Азербайджана примут меры, чтобы защитить военнослужащих от солнечных ударов.

  • Валерий Осипян призвал водителя не мусорить улицу
    Чисто – где не мусорят

    Обычный водитель в Ереване выбросил что-то из окна машины и не мог знать, что через секунду перед ним возникнет начальник полиции Армении и заставит поднять мусор.

  • Церемония инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
    Пожизненный статус

    Закон, дающий Нурсултану Назарбаеву пожизненное право председательствовать в Совбезе Казахстана, признан соответствующим Конституции.

  • Бишкекчанин совершил безумный поступок, чтобы вернуться из Москвы. Видео
    Беспечный ездок

    Кыргызстанец мог вернуться домой из Москвы обычным способом, но ему пришла безумная идея преодолеть это расстояние на велосипеде. Свое путешествие он снимал на видео.

  • Продукция ОАО Агрокомбинат Дзержинский
    Отдай колбасу!

    Руководителя российского коммерческого предприятия обвиняют в том, что он незаконно завладел имуществом белорусского ОАО "Агрокомбинат Дзержинский".

  • Багаж
    "С нас хватит"

    Рижанка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост, где объяснила, почему вместе с семьей покидает Латвию.

  • Засохшая трава на пастбище, архивное фото
    Великая засуха

    Стихийная засуха объявлена уже в 17 муниципалитетах Литвы, и метеорологи предполагают, что количество засушливых районов будет только увеличиваться.

  • Ливень в Кишиневе
    Во власти стихии

    Прогнозы синоптиков оправдались - на Молдову обрушились ливни с градом и шквалистым ветром - подборка фотографий с последствиями разгулявшейся непогоды.

  • Объекты строительства в Цхинвале
    Миссия выполняется

    Российский советник по строительству в Южной Осетии Михаил Герасимов рассказал Sputnik о помощи республике по благоустройству городов.

  • Военнослужащие ВС Азербайджана, фото из архива
    Градус растет

    В связи с резким повышением температуры воздуха в воинских частях Азербайджана примут меры, чтобы защитить военнослужащих от солнечных ударов.

  • Валерий Осипян призвал водителя не мусорить улицу
    Чисто – где не мусорят

    Обычный водитель в Ереване выбросил что-то из окна машины и не мог знать, что через секунду перед ним возникнет начальник полиции Армении и заставит поднять мусор.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Смех и слезы: эмоции болельщиков на ЧМ-2018
Путин и Инфантино забили голы в Парке футбола ЧМ-2018 на Красной площади
Путин и Инфантино забили голы в Парке футбола ЧМ-2018
Самые опасные страны для туризма
Самые опасные страны для туризма

Соцсети

Sputnikabkhazia