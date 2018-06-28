28 июня 1993 год: грузинские войска бьют из артиллерии по мирным селам Абхазии

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Оперативная сводка Минобороны Республики Абхазия, опубликованная в газете "Республика Абхазия":

"28 июня на Гумистинском фронте истекшие сутки прошли относительно спокойно. Противник произвел несколько артвыстрелов по позициям Вооруженных сил Республики Абхазия.

На центральном участке фронта продолжались оружейно-пулеметные перестрелки. В Очамчырском районе грузинские войска продолжали интенсивный артогонь по мирным селам. Из БМП и минометов был нанесен удар по населенному пункту Аджавь.

В 7:40 и 10:00 артобстрелам противника подверглись села Мыркула, Атара. В 16:00, 16:30 и 18:00 грузинские войска открыли огонь из орудий танков и других артсистем по населенным пунктам Баслаху, Кацихабла.

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