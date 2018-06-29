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29 июня 1993 года: на Гумисте относительно спокойно

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (320)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Абхазии, 29 июня на Гумистинском фронте относительно спокойно.

"В 23 часа 29 июня противник обстрелял населенные пункты Эшера, Шицкуара, Гуандра из артиллерийских систем. После нанесения ответного удара стрельба прекратилась. За истекшие сутки грузинские оккупационные войска вели интенсивный артобстрел по мирным населенным пунктам Очамчырского района. Так с 13 до 21 часа неоднократным массированным артналетам подверглись села Лабра, Кацихабла, Баслаху, Тоумыш, Атара, Члоу. По предварительным данным, количество пострадавших мирных жителей за последние двое суток достигает 43 человек, среди которых женщины, старики, дети", – сообщает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Минобороны Абхазии.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (320)



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