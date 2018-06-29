29 июня 1993 года: на Гумисте относительно спокойно

Согласно оперативной сводке Министерства обороны Абхазии, 29 июня на Гумистинском фронте относительно спокойно.

"В 23 часа 29 июня противник обстрелял населенные пункты Эшера, Шицкуара, Гуандра из артиллерийских систем. После нанесения ответного удара стрельба прекратилась. За истекшие сутки грузинские оккупационные войска вели интенсивный артобстрел по мирным населенным пунктам Очамчырского района. Так с 13 до 21 часа неоднократным массированным артналетам подверглись села Лабра, Кацихабла, Баслаху, Тоумыш, Атара, Члоу. По предварительным данным, количество пострадавших мирных жителей за последние двое суток достигает 43 человек, среди которых женщины, старики, дети", – сообщает газета "Республика Абхазия" со ссылкой на Минобороны Абхазии.

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