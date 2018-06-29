Министр иностранных дел Абхазии получил двух заместителей

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Кабинет Министров Абхазии утвердил Ираклия Тужба и Одиссея Бигвава на должность заместителей министра иностранных дел республики, передает с места события корреспондент Sputnik.

Ираклий Тужба родился 13 октября 1978 года в Сухуме. Окончил в 2002 году историко-юридический факультет Абхазского госуниверситета. В МИД Абхазии работает с 2004 года. С 2015 года постоянный участник Женевских международных дискуссий по стабильности и безопасности на Южном Кавказе. В 2013 году ему присвоен дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный посланник II класса.

Одиссей Бигвава родился 19 января 1977 года в Сухуме. Окончил юридический факультет Башкирского госуниверситета. С 1998 года работал в органах прокуратуры Абхазии. В 2014 году стал советником вице-президента Абхазии.