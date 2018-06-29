Премьер Абхазии поставил "неуд" Управлению экономической безопасности

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия назвал неудовлетворительной работу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, передает с заседания Кабмина республики корреспондент Sputnik.

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Отчет Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД представил начальник этого подразделения Демис Цвижба.

"За 2017 год вынесено 53 постановления, из них 16 на проведение профилактических мероприятий, 35 — на проведение проверок финансово-хозяйственной, предпринимательской и торговой деятельности. Кроме того, сотрудниками УБЭП МВД совместно с Министерством по налогам и сборам проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО "Ахра-2006", по результатам которой в бюджет Абхазии в виде налоговых платежей доначислено 14 миллионов 501 тысяча рублей. Также в ходе проверок юрлицами погашена дебиторская задолженность по налоговым платежам в сумме одного миллиона 364 тысяч рублей", — сообщил он.

За пять месяцев 2018 года, по словам Цвижба, в бюджет поступило более одного миллиона рублей.

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия остался недоволен отчетом. По его словам, управление больше берет из бюджета, чем вносит в него.

"Сколько вы платите зарплату своим сотрудникам?— задал вопрос Гагулия Денису Цвижба. — Вы принесли в бюджет за последние шесть месяцев лишь чуть больше одного миллиона. Это неуд!"

Премьер сообщил министрам, что кабинет вернется к вопросу работы управления через пять месяцев.