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Кабинет министров республики Абхазия

Часть Ткуарчалской ГРЭС и недостроенный кинотеатр списал Кабмин Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия прошло в пятницу 29 июня.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Объекты недвижимости части "Ткуарчал ГРЭС" и недостроенный кинотеатр в Новом Афоне списали на очередном заседании Кабмина 29 июня.

Ткуарчалская ГРЭС
© Sputnik Сария Кварацхелия
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"На ваше рассмотрение выносится постановление "О списании объектов недвижимости части имущественного комплекса "Ткуарчал ГРЭС" Республиканского унитарного предприятия "Абхазвторресурсы". Есть перечень зданий, которые разрушены, на них остаются какие-то материальные ресурсы: черный металл. Поэтому мы предоставляем на ваше рассмотрение, списание этих зданий", – сказал председатель Государственного комитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

Также Пипия выдвинул на рассмотрение коллегией министров постановление "О списании недостроенного здания кинотеатра Управления государственными дачами при президенте Республики Абхазия".

"Разрешить Управлению госдачами осуществить списание с баланса недостроенное здание кинотеатра. Балансовая стоимость – четыре миллиона 400 тысяч рублей, остаточная – три миллиона 600 тысяч. Здание построено на территории государственной дачи города Афон, то есть стоит недостроенным еще с советских времен и не подлежит восстановлению. На этой территории будут строить спортивное сооружение", – добавил он.

Оба постановления министры приняли единогласным решением.

Ткуарчалская ГРЭС была введена в эксплуатацию в 1938 году. После Отечественной войны народа Абхазии предприятие пришло в упадок. Ткуарчалская ГРЭС сегодня используется как подстанция, которая принимает электричество от ИнгурГЭС и далее передает в столицу.




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