Часть Ткуарчалской ГРЭС и недостроенный кинотеатр списал Кабмин Абхазии

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Объекты недвижимости части "Ткуарчал ГРЭС" и недостроенный кинотеатр в Новом Афоне списали на очередном заседании Кабмина 29 июня.
"На ваше рассмотрение выносится постановление "О списании объектов недвижимости части имущественного комплекса "Ткуарчал ГРЭС" Республиканского унитарного предприятия "Абхазвторресурсы". Есть перечень зданий, которые разрушены, на них остаются какие-то материальные ресурсы: черный металл. Поэтому мы предоставляем на ваше рассмотрение, списание этих зданий", – сказал председатель Государственного комитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.
Также Пипия выдвинул на рассмотрение коллегией министров постановление "О списании недостроенного здания кинотеатра Управления государственными дачами при президенте Республики Абхазия".
"Разрешить Управлению госдачами осуществить списание с баланса недостроенное здание кинотеатра. Балансовая стоимость – четыре миллиона 400 тысяч рублей, остаточная – три миллиона 600 тысяч. Здание построено на территории государственной дачи города Афон, то есть стоит недостроенным еще с советских времен и не подлежит восстановлению. На этой территории будут строить спортивное сооружение", – добавил он.
Оба постановления министры приняли единогласным решением.
Ткуарчалская ГРЭС была введена в эксплуатацию в 1938 году. После Отечественной войны народа Абхазии предприятие пришло в упадок. Ткуарчалская ГРЭС сегодня используется как подстанция, которая принимает электричество от ИнгурГЭС и далее передает в столицу.