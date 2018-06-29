21:34 29 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.76
  • EUR72.99
Поиск
Санаторий Абхазия

Часть "Абхазии" передали в аренду

© Фото: wikimapia
В Абхазии
Получить короткую ссылку
284 0 0

Очередное заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в пятницу 29 июня.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть санатория "Абхазия" была передана в аренду решением Кабинета Министров республики в пятницу 29 июня.

"Прошу рассмотреть постановление о передаче части имущественного комплекса санатория "Абхазия", расположенного в Новом Афоне. Передать обществу с ограниченной ответственностью "Новейший Афон" здание комплекса – часть санатория "Абхазия". При заключении договора дается задание на проведение ремонтно-строительных работ", – сказал председатель Государственного комитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

Коллегия министров единогласным решением приняла предложенное постановление.

Санаторий "Абхазия" расположен в центральной части Нового Афона, на месте бывших генуэзских береговых укреплений XII века, недалеко от лебяжьих прудов. В XIX веке в одном из номеров санатория останавливался выдающийся российский писатель Антон Павлович Чехов, затем его примеру последовали многие представители советской интеллигенции.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

  • Местные выборы
    Живите без мэра

    ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.

  • Центр Лидер
    Проверено – мин нет

    Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.

  • Пластиковые бутылки, фото из архива
    Бутылке бой!

    В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Выпускной бал
Праздник новой жизни: бал выпускников Абхазии
Люди что-то ищут в жару на улицах столицы Абхазии
Люди что-то ищут в жару на улицах столицы Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia