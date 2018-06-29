Часть "Абхазии" передали в аренду

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Часть санатория "Абхазия" была передана в аренду решением Кабинета Министров республики в пятницу 29 июня.

"Прошу рассмотреть постановление о передаче части имущественного комплекса санатория "Абхазия", расположенного в Новом Афоне. Передать обществу с ограниченной ответственностью "Новейший Афон" здание комплекса – часть санатория "Абхазия". При заключении договора дается задание на проведение ремонтно-строительных работ", – сказал председатель Государственного комитета Абхазии по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

Коллегия министров единогласным решением приняла предложенное постановление.

Санаторий "Абхазия" расположен в центральной части Нового Афона, на месте бывших генуэзских береговых укреплений XII века, недалеко от лебяжьих прудов. В XIX веке в одном из номеров санатория останавливался выдающийся российский писатель Антон Павлович Чехов, затем его примеру последовали многие представители советской интеллигенции.