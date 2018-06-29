"Натянутая тройка": в Кабмине утвердили отчет ГАИ Абхазии

О том, сколько аварий произошло на дорогах Абхазии за 2018 год и кто чаще всего нарушает правила дорожного движения, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На очередном заседании Кабинета Министров Абхазии начальник ГАИ Батал Агрба отчитался о проделанной ведомством работе.

В 2018 году число аварий увеличилось, констатировалось в отчете. За первые пять месяцев произошло 69 ДТП, в которых погибло 27 человек.

"Важные" нарушители

Начальник ГАИ признался, что, несмотря на рост выявленных нарушений, безопасность на дорогах далека от совершенства.

"Этому способствует множество взаимосвязанных факторов, – сказал Агрба. – Не секрет, что на наших дорогах практически нет водителей, не допускающих нарушений правил дорожного движения. Один из основных факторов ухудшения дисциплины водителей – большое количество так называемых "неприкасаемых" на дорогах, зачастую служащих "примером" поведения для других водителей. Сегодня не могут быть подвержены административному наказанию лица, по роду своей деятельности имеющие статус военнослужащих либо приравненные к ним. Кроме того, не секрет, что большинство лиц, имеющих привилегии за счет занимаемых должностей, допускают нарушения ПДД, понимая, что могут избежать наказания".

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С этим пунктом некоторые министры не согласились и заявили, что такими заявлениями начальник ГАИ Абхазии дает пищу журналистам для кривотолков.

Агрба уточнил, что силовые структуры, сотрудники банков (инкассаторы – ред.) могут нарушать правила, когда они оперативно решают важные вопросы.

"Есть звуковые маячки, которые можно включать, когда возникает та или иная задача. Есть случаи, когда они могут нарушать правила дорожного движения", – добавил он.

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Дорогу автотуристам

Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия спросил у начальника ГАИ, информирует ли руководство инспекторов, чтобы те не задерживали туристов.

"Мы придерживаемся мировой практики по снисходительному отношению к туристам. У нас в кодексе есть моменты по тем или иным нарушениям, когда можно устно предупредить. Это если человек незначительно нарушил. Но есть значительные нарушения. И наша статистика говорит о том, что увеличились случаи вождения автомобиля в нетрезвом состоянии, в том числе и туристами. Но хочу отметить, что правила дорожного движения являются общими для всех. Мы в Кабмине говорили ранее, что есть предвзятое отношение к туристам. В этом направлении мы проводим воспитательную работу с личным составом", – подчеркнул Агрба.

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Он добавил, что в республике работает Служба собственной безопасности МВД, которая ежедневно выявляет нарушения со стороны работников милиции. С мая 2018 года уже было выявлено более 40 таких фактов.

"Были и уволенные, и пониженные в звании. Такая работа не прекращается и по сегодняшний день. Каждый инспектор должен знать, что за все его проступки он будет наказан", – заявил Агрба.

Кабинет Министров принял отчет начальника ГАИ, однако премьер Геннадий Гагулия остался недоволен работой службы и оценил ее на "натянутую тройку".