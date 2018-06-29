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Презентация проекта Протей 112

"Безопасный город": новый проект представили в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Инженеры научного центра "Протей" разработали проект единой службы реагирования на чрезвычайные ситуации.

СУХУМ, 29 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Новую систему обработки звонков при чрезвычайных ситуациях и технику обеспечения безопасности представили в Сухуме сотрудники питерского научного центра "Протей".

"Абонент просто звонит на специальный номер и объясняет ситуацию, а дежурный, обладая специальными навыками, задает вопросы, чтобы получить информацию и привлечь соответствующие службы", — объяснили авторы проекта.

Презентация проекта Протей 112

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Презентация проекта "Протей 112"

Помимо единой диспетчерской службы были представлены также аппарат "SOS" для быстрого реагирования в труднодоступных местах, видеорегистратор для контроля и анализа ситуации на дорогах и система видеоконтроля в общественных местах.

Пилотный проект новой системы безопасности планируют применить в Абхазии.

"Мы могли бы сделать несколько диспетчерских служб 112 и подключиться к имеющимся модулям 01, 02, 03. Это абсолютно реально", — заявил руководитель отдела продаж Роман Потишний.

Комментируя инициативу разработчиков, министр МЧС Абхазии Лев Квициния подчеркнул, что Министрество заинтересовано в реализации проекта.

"Я думаю, что эту тему нельзя откладывать. Мы сотрудничаем с питерскими коллегами не один год, они готовы нам помочь как в техническом, так и в материальном плане. На базе МЧС Абхазии мы планируем испробовать пилотные варианты проекта", — сообщил министр.

Презентация проекта Протей 112

                        ©
                    Sputnik / Томас Тхайцук  
Презентация проекта "Протей 112"

Разработчики на реальном примере показали скорость обработки полученной информации после телефонного звонка в службу 112 и пошаговое реагирование диспетчера.

Научно-технический центр "Протей" работает с 1997 года, разрабатывает и производит телекоммуникационные программно-аппаратные продукты.

Теги:
экстренная служба, МЧС, Сухум, Абхазия



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