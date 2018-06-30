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Борис Ельцин

30 июня 1993 года: обращения к Борису Ельцину и Мусе Шанибову

© Sputnik . Александр Макаров
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (321)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

30 июня 1993 года Верховный Совет Абхазии обратился к президенту России Борису Ельцину.

"В Абхазии вновь льется кровь. Вопреки неоднократным предложениям России вывести войска Грузии с территории Абхазии, режим Шеварднадзе объявил всеобщую мобилизацию и бросил все свои силы на стотысячный абхазский народ с целью его уничтожения. Все это крайне обостряет конфликт, и все более вовлекает в него братские народы Северного Кавказа и Юга России. Просим Вас, как Президента Российской державы, прекратить беспредел в Абхазии и решительно потребовать вывода грузинских войск с ее территории", – приводит текст обращения газета "Республика Абхазия".

Также в этот же день Верховный Совет обратился и к президенту Конфедерации народов Кавказа Мусе Шанибову.

"Война Грузии против Абхазии достигла своего апогея. Над народом Абхазии нависла смертельная опасность. Проведя всеобщую мобилизацию в Грузии, преступный режим Шеварднадзе пытается покончить с нашим народом. В этот решающий час мы обращаемся к Вам – президенту Конфедерации народов Кавказа – с призывом оказать нам незамедлительную помощь всеми имеющимися в вашем распоряжении средствами. Мы надеемся, что конфедераты, все братские народы Северного Кавказа вновь поддержат нас в справедливой борьбе за честь и свободу Абхазии",– обратился к Шанибову Верховный Совет Абхазии.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (321)



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