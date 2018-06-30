Курить не запретите: Дмитрий Косырев об ограничении курения в Абхазии

Журналист, обозреватель РИА Новости Дмитрий Косырев в интервью радио Sputnik рассказал, к чему приведут ограничения на курение в Абхазии.

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- Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как Вы относитесь к инициативе ограничить места курения в Абхазии? Что Вы думаете об этом? © Sputnik Бывшие бывают: "каминг аут" курильщицы со стажем

— При всем моем глубоком уважении к правительству Абхазии, я думаю, что на данный момент, лучше бы этого не делать. Дело в том, что сейчас идет истерика американской индустрии табачного контроля. Истерика, потому что приходят все новые и новые факты о том, что они основываются на медицинском вранье, которые сами же за деньги, за гранты и организовали. В частности, появились данные про рак легких в Британии, они взяли всю статистику за столетие и выяснили полное отсутствие связи между раком легкого и курением. Это говорит о том, что пассивное курение никак не вредит окружающим. Борьба сейчас идет по нарастанию. В отдельных странах вводятся запреты. В других странах типа Австрии эти запреты снимаются. Конечно, можно вводить запреты, но потом все равно придется его отменить. То есть эта кампания сломалась.

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- То есть, Вы считаете, что курить можно везде?

— Дело в том, что благодаря американцам выросло целое поколение, которое боится табачного дыма, их запугали враньем. Да, нужно их уважать. Но эти вещи вырабатываются не запретами, а общественными консенсусами. Если кому-то не нравится, что курят в том или ином месте, то курильщики могут найти себе другое место. Но законодательные меры должны быть направлены на то, чтобы всем было хорошо, потому что люди делятся на курящих и некурящих. И так будет всегда. Никакого мира без табака не будет. И это уже стало окончательно понятно сейчас.

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- Вы проживаете в России, где в 2013 году был введен запрет на курение в общественных местах. Что вы можете сказать о российском опыте, ограничения эффективны?

— Как и везде в мире, где ввели ограничения, это провал. В каких-то местах это действует, но как только появляется возможность нарушить, соответственно это происходит. Например, битва за то, что можно курить в аэропортах никуда не девается. В больницах, особенно врачи, этим запретам не следуют. Люди все равно курят. Сейчас идет борьба, чтобы это законодательно стало официальным. Да есть ограничения, но из-за них люди не перестают бросать курить. Это провал.

Например, в Канаде и Америке людям на протяжении долгого времени промывали мозги на счет курения. И потому в этих странах со стороны населения есть поддержка закона о запрете. У нас, в России, этого нет. И если люди видят, что запреты можно обойти, то их обойдут.

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-Конечно, это сугубо Ваше личное мнение. Но есть мнение о том, что в России запрет работает. Мы также общались с сопредседателем Российской антитабачной коалиции, кандидатом медицинских наук Алексеем Шабашовым, который считает, что в 2013 году, когда в России принимали законодательную меру, все говорили, что это не будет работать, что люди в России закононепослушные. Но сегодня, по словам Шабашова, запрет работает. © Фото: Facebook/Алексей Шабашов Шабашов об ограничении мест для курения в Абхазии: уверен, что люди примут инициативу

— Каждый видит то, что ему хочется видеть. Всегда естественно есть какие-то места, где лучше не курить. Просто не нужно насильственно на государственном уровне пытаться шаг за шагом сокращать эти места. На примере Британии и Канады, мы видим очень смешную историю: сначала говорят, мы запрещаем курить вам здесь, курите на территории чуть дальше. Потом они через год-полтора приходят и говорят: отойдите еще на 10 шагов и так никогда не закончится. Дело не в том, чтобы правильно найти места для курения, а в том, что люди хотят запретить курение совсем. А этого понятно никогда не будет. Мы видим провал антитабачной Австралии. У них сейчас 30% табака нелегально продают в магазинах, несмотря на страшные штрафы. Также у них незаконно выращивают табак. В США же занятно наблюдать за тем, как после продвижения антитабачного лобби, идет волна легализации марихуаны. Где же логика? Вы ребята чего добиваетесь? Табак нельзя, а марихуану — пожалуйста? Эти лоббистские игры к здоровью не имеют никакого отношения.